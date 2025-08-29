推動「金融教母」理念 遠銀董事長侯金英典範傳承 金英講座正式啟動

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台灣金融暨銀行學會和政大金融系昨日特別舉辦金英講座開幕晚宴，許多金融圈董總輩的政大金融系校友都出席。圖/學會提供。
台灣金融暨銀行學會和政大金融系昨日特別舉辦金英講座開幕晚宴，許多金融圈董總輩的政大金融系校友都出席。圖/學會提供。

台灣金融暨銀行學會攜手政大金融學系，28日晚間宣布自9月啟動「金英講座」系列課程，延續高齡95歲、被譽為「台灣金融教母」的遠東商銀董事長侯金英的教育理念與精神，持續推動金融人才的培育。

在昨日的金英講座開幕晚宴，許多金融圈董總輩的政大金融系校友都出席，包括前主計長朱澤民也出身政大金融系友，其他知名的系友還包括前台銀人壽董事長陳素甜、前兆豐票券董事長並曾擔任票券公會理事長廖美祝、曾擔任元大證金董事長莊有德以及現任永豐銀行總經理莊銘福，昨天都親自出席晚宴。

侯金英教授雖未曾任官，但桃李滿天下，堪稱重要金融領袖的推手，學生遍及整個金融產業。她春風化雨，深諳學生個性與需求：曾贈送前金管會主委黃天牧一座琉璃雄獅，叮囑「要兇一點」；送給前財政部長呂桔誠一隻小狗玩偶，提醒在壓力下也要懂得紓解。侯老師常以自身經驗叮嚀學生：「一定要喜歡自己的工作，才能走得長遠。」

晚宴中，央行總裁楊金龍因公未到場，但特別以央行式公文送上書面祝福，並獻上琉璃紀念碑，以表達對恩師的敬意。政大金融系指出，「金英講座」的成立不僅是對侯金英老師敬業精神的致敬，更是傳承校友情誼與金融教育使命的具體展現。

政大金融系系友會理事長江永裕在致詞中回顧，侯金英早於1995年便規劃籌設台灣金融研訓院，為金融教育奠定深厚基礎；2008年接任遠銀董事長後，更持續展現卓越遠見與領導力。他強調，「金英講座」正是為了彰顯侯老師對金融教育的奉獻與影響。

