元大銀行信用卡全面開通「全支付」新戶、新卡同享升級回饋

元大銀行宣布，自2025年9月1日起，正式開通「全支付」綁定信用卡服務。即日起，卡友可將元大信用卡綁定至全支付APP，輕鬆享受行動支付的便利。同時，元大銀行為回饋廣大卡友，同步推出針對新戶、新卡多重辦卡好康，超值好康一次到位。

元大銀行表示，這次攜手全支付，不僅讓卡友付款更便利，也提供更多回饋機會，開辦期間推出限時好康，自2025年9月1日起至11月30日止，凡使用任一張元大銀行信用卡綁定全支付APP消費，單筆滿299元即可獲得100點全點回饋（每人上限100點，1點全點=1元，限量10,000名），活動對象不限新舊卡友，且免登錄即可參加；此次活動的交易通路涵蓋全聯福利中心、大全聯量販店、以及多元連鎖餐飲、百貨購物、生活用品、夜市與傳統市場等，包括築間餐飲集團、屈臣氏 Watsons、麥味登、美麗華、環球購物中心等，全台眾多熱門商家皆可使用，超值好康為持卡人帶來輕鬆便利的消費體驗。

值得一提的是，元大銀行長期秉持「回饋卡友、始終如一」的承諾，自2014年7月發行鑽金系列信用卡以來，即持續提供國外消費2.2%、國內消費1.2%現金回饋無上限，從未調整回饋比例；深受卡友喜愛的Hello Kitty分享卡與分享黑啤卡等分期卡產品，更堅持「分期零利率同享現金回饋」，以穩定、透明的優惠政策，贏得百萬卡友長年信賴。為回饋廣大卡友，元大銀行同步推出多重優惠方案：

1. 新戶專屬鑽金智富卡首刷禮：

即日起至2025年12月31日止，新申辦鑽金智富卡，自核卡日起30天內任刷一筆888元(含)以上一般消費，並完成官網登錄，最高可享 1,500元刷卡金回饋。

2. 新申辦鑽金智富卡/分享黑啤卡限時加碼：

即日起至2025年12月31日止，新申辦任一鑽金智富卡或分享黑啤卡核卡後，每月任刷一筆一般消費，可享加油及指定充電站消費10%刷卡金回饋（每月回饋上限500元，限量）及免費洗車1次（價值250元），優惠連續4個月，總價值高達3,000元。核卡後90天內國外實體商店消費再享5%刷卡金回饋（每戶回饋上限1,000元）。

3. 新申辦元大Mastercard信用卡專屬加碼：

即日起至2025年12月31日止，新申辦任一元大Mastercard信用卡，核卡30日內綁定LINE Pay進行國內一般消費，可享5%刷卡金回饋（每人上限500元）；核卡60日內國外消費再享5%刷卡金回饋（每人上限500元，限量）；另外，申辦Hello Kitty鑽金卡/分享聯名卡、鑽金icash聯名卡（限Mastercard）者，核卡60日內啟用icash2.0自動加值滿500元，再享10% OPENPOINT點數回饋（每卡上限200點），合計最高可獲1,200元等值回饋。