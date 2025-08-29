快訊

台中大里37歲女暗夜開車返家 詭異偏離車道撞路燈桿亡

拚藍主席郝龍斌今拍板 朱立倫：眾望所歸者大家還有所期待

宜蘭縣長之戰綠拚整合翻轉 若陷三腳督藍白恐雙輸

京城銀進行股份轉換 9月18日起停止買賣、自10月1日起終止上市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
京城銀行因進行股份轉換其上市有價證券自2025年9月18日起停止買賣，並自10月1日起終止上市。。本報資料照片
京城銀行因進行股份轉換其上市有價證券自2025年9月18日起停止買賣，並自10月1日起終止上市。。本報資料照片

京城商業銀行（2809）因進行股份轉換其上市有價證券自2025年9月18日起停止買賣，並自10月1日起終止上市。

臺灣證券交易所表示，京城銀因與永豐金融控股股進行股份轉換，股份轉換完成後將成為永豐金融控股100%持有的子公司，核有證交所營業細則第53條之32規定終止上市情事。證交所公告京城商業銀行上市有價證券自今年9月18日起停止買賣，停止股東名簿記載變更起迄日為9月20日至10月1日，並自10月1日起終止上市。

證交所 永豐金融控股 京城商業銀行

延伸閱讀

永豐金證券攜證交所辦主題式業績發表會 AI 展帶動PCB產業升級需求

NBA／尼克隊唐斯來台灣了！下午桃園3對3現身

游明德接棒 當選產控協會新任理事長

游明德當選台灣產業控股協會第三屆理事長 期許帶領產業邁向新局面

相關新聞

京城銀進行股份轉換 9月18日起停止買賣、自10月1日起終止上市

京城商業銀行（2809）因進行股份轉換其上市有價證券自2025年9月18日起停止買賣，並自10月1日起終止上市。

首購、換屋貸款受阻 賴瑞隆要求金管會防堵變相拒貸

立法院今天審查「中華民國114年度中央政府總預算追加預算案」。民進黨立委賴瑞隆在質詢時關切自住房貸權益，指出近期首購族、...

安信建經30周年感恩活動 邀單親兒童文教基金會及受助家庭同歡

由信義集團及台新銀行共同投資的安信建經今年邁入30週年，特以公益行動代替慶祝，攜手同樣30歲的「財團法人國際單親兒童文教...

新台幣開盤升2.8分 為30.56元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.56元開盤，升2.8分

台壽倡議健康活 扭轉危「肌」

運動助你「肌」不可失！中信金旗下台灣人壽昨（28）日舉辦2025「樂齡友善調查暨論壇」，緯創醫學科技全新研發的AI運動輔...

台壽倡議健康活 AI輔助機器人 精準養「肌」

台灣人壽「樂齡友善論壇」分享跨產業運動友善新解方，現場宛如小型運動嘉年華！緯創醫學科技董事長黃俊東穿戴最新AI運動輔助機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。