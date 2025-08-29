京城銀進行股份轉換 9月18日起停止買賣、自10月1日起終止上市
京城商業銀行（2809）因進行股份轉換其上市有價證券自2025年9月18日起停止買賣，並自10月1日起終止上市。
臺灣證券交易所表示，京城銀因與永豐金融控股股進行股份轉換，股份轉換完成後將成為永豐金融控股100%持有的子公司，核有證交所營業細則第53條之32規定終止上市情事。證交所公告京城商業銀行上市有價證券自今年9月18日起停止買賣，停止股東名簿記載變更起迄日為9月20日至10月1日，並自10月1日起終止上市。
