聽新聞
0:00 / 0:00
實支實付險 陳慧遊：凍漲非萬靈丹
壽險公會昨日召開第十屆第一次會員代表大會並完成理監事改選，現任理事長陳慧遊順利連任。他在會後針對近期社會高度關注的「實支實付型醫療險保費調整」議題發表看法，強調「凍漲不是萬靈丹，重點在於如何漲得有道理」。
陳慧遊表示，近年醫療技術快速進步，自費醫材與療程愈來愈多，實支實付險理賠金額持續走高，導致保險公司損失率惡化。
他表示，若保費長期不調整，將使保險公司難以永續經營，最終恐怕導致產品退出市場，反而讓民眾，買不到保障。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言