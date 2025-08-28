聽新聞
實支實付險 陳慧遊：凍漲非萬靈丹

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

壽險公會昨日召開第十屆第一次會員代表大會並完成理監事改選，現任理事長陳慧遊順利連任。他在會後針對近期社會高度關注的「實支實付型醫療險保費調整」議題發表看法，強調「凍漲不是萬靈丹，重點在於如何漲得有道理」。

陳慧遊表示，近年醫療技術快速進步，自費醫材與療程愈來愈多，實支實付險理賠金額持續走高，導致保險公司損失率惡化。

他表示，若保費長期不調整，將使保險公司難以永續經營，最終恐怕導致產品退出市場，反而讓民眾，買不到保障。

