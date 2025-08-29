聽新聞
0:00 / 0:00

改善幣別錯配 金管會祭誘因

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者廖珮君／綜合報導

路透報導，金管會研議提供新誘因，對改善「幣別錯配」的壽險公司給予風險資本計提方面的獎勵，可能以新台幣資產占比作為參考指標。

報導引述知情人士指出，金管會持續檢討壽險業幣別錯配與資產負債管理問題，並規劃相關配套。除管制外，也會有「 紅蘿蔔」，提供誘因鼓勵壽險公司把資金投入公共建設。

壽險業者說，金管會已表態，只要「幣別錯配」改善較佳者，會給予資本計算的優惠，例如壽險業提高新台幣資產所占比率，就可能給予調降新台幣投資部位的風險係數。

金管會官員則回應，相關獎勵和配套還在討論，尚未定案。

此外，金管會近期要求十多家採用暫行措施、釋出責任準備金的壽險公司，在8月底前提交「強化經營韌性報告」，後續將定期追蹤成效。

目前大約有12家壽險採用暫行措施，將責任準備金轉進外匯價格變動準備金或稅前盈餘，以舒緩短期壓力。

這些暫行措施主要是因應今年4-6月新台幣兌美元急升近11%，造成壽險業資產負債結構受衝擊。金管會6月推出系列措施，包括放寬責任準備金用途，允許資本適足率改以半年均價計算，但同時要求業者提出具體方案，強化經營體質與資產負債管理。

壽險業 新台幣 金管會

延伸閱讀

首購、換屋貸款受阻 賴瑞隆要求金管會防堵變相拒貸

最慘七月！壽險業7月賺197億元寫低點 三大關鍵原因曝光

街口支付公布突破700萬用戶 推出慶祝活動

陳慧遊續掌壽險公會！談實支險保費調整 強調「凍漲不是萬靈丹」

相關新聞

壽險7月獲利 九年同期低點 三大利空抵銷股市大漲利多

金管會昨（28）日公布壽險業7月單月稅前盈餘197億元，是有揭露該數字來的近九年同期低點，一改過去7月認列股息的高獲利佳...

首購、換屋貸款受阻 賴瑞隆要求金管會防堵變相拒貸

立法院今天審查「中華民國114年度中央政府總預算追加預算案」。民進黨立委賴瑞隆在質詢時關切自住房貸權益，指出近期首購族、...

台壽倡議健康活 扭轉危「肌」

運動助你「肌」不可失！中信金旗下台灣人壽昨（28）日舉辦2025「樂齡友善調查暨論壇」，緯創醫學科技全新研發的AI運動輔...

台壽倡議健康活 AI輔助機器人 精準養「肌」

台灣人壽「樂齡友善論壇」分享跨產業運動友善新解方，現場宛如小型運動嘉年華！緯創醫學科技董事長黃俊東穿戴最新AI運動輔助機...

台壽倡議健康活 新‧速‧實‧簡…活得更安全

中信金子公司台灣人壽與遠見雜誌昨（28）日發布2025「樂齡友善調查」，結果顯示逾三成40歲以上熟齡族很少運動，甚至不「...

台新銀亞資專區 據點成立

台新銀行繼8月初獲准進駐「高雄金融專區」後，昨（28）日宣布苓雅分行升格為台新銀行「亞洲資產管理專區」營運據點，展現台新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。