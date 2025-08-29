改善幣別錯配 金管會祭誘因

路透報導，金管會研議提供新誘因，對改善「幣別錯配」的壽險公司給予風險資本計提方面的獎勵，可能以新台幣資產占比作為參考指標。

報導引述知情人士指出，金管會持續檢討壽險業幣別錯配與資產負債管理問題，並規劃相關配套。除管制外，也會有「 紅蘿蔔」，提供誘因鼓勵壽險公司把資金投入公共建設。

壽險業者說，金管會已表態，只要「幣別錯配」改善較佳者，會給予資本計算的優惠，例如壽險業提高新台幣資產所占比率，就可能給予調降新台幣投資部位的風險係數。

金管會官員則回應，相關獎勵和配套還在討論，尚未定案。

此外，金管會近期要求十多家採用暫行措施、釋出責任準備金的壽險公司，在8月底前提交「強化經營韌性報告」，後續將定期追蹤成效。

目前大約有12家壽險採用暫行措施，將責任準備金轉進外匯價格變動準備金或稅前盈餘，以舒緩短期壓力。

這些暫行措施主要是因應今年4-6月新台幣兌美元急升近11%，造成壽險業資產負債結構受衝擊。金管會6月推出系列措施，包括放寬責任準備金用途，允許資本適足率改以半年均價計算，但同時要求業者提出具體方案，強化經營體質與資產負債管理。