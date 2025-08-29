聽新聞
11壽險業者 釋3,072億責準金
據金管會統計至8月28日止，共核准11家壽險業釋出3,072.26億元責任準備金，其中凱基壽、台壽兩家7月共釋出責準金385.3億元全數轉入外價金中，以抵禦匯損。
換言之，7月壽險業稅前盈餘197億元中，並沒有責準金貢獻。若以整體11家壽險釋出責準金來看，約有2,549.4億元、約占83%轉外價金，另17%轉入6月盈餘中。
據公開資訊觀測站，首波釋出責準金者包括國壽、富邦、南山、新壽、台新人壽、元大人壽、三商美邦、遠雄、第一金人壽等九家轉入外價金共2,164億元，其餘約522.8億元轉6月盈餘。
7月是凱壽和台壽，分別釋出234.02億和151.28億元責準金，全數轉列外價金。
