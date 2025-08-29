聽新聞
壽險7月獲利 九年同期低點 三大利空抵銷股市大漲利多
金管會昨（28）日公布壽險業7月單月稅前盈餘197億元，是有揭露該數字來的近九年同期低點，一改過去7月認列股息的高獲利佳績，因壽險業一籃子貨幣替代避險失效、NDF出現評價損失，及NDF年化避險成本飆漲等三大利空，抵銷了股市大漲利多。
累計前七月賺232億元，年減92%，光財務投資收益就年減5,917億元，又以匯兌成本是最大兇手。
據了解，國泰、富邦、南山、新光、凱壽和台壽等前六大壽險業前七月稅前盈餘386億元，顯示其餘15家業者拖累整體獲利動能。
金管會統計，7月底整體壽險業避險比率降到63%，其中7%是採一籃子貨幣避險。但7月韓元兌台幣貶值1%，讓部分壽險業未享受台幣微貶利多，反現匯損。
其次，業者在第2季被迫承作年化6~7%「最貴」成本的NDF避險，7月底NDF降到4.87%，評價得認損；最後是6%NDF尚未到期，避險工具成本高掛，吃掉獲利。
壽險業者說，金管會法規鬆綁，讓原先應該「歸零」的外匯準備金餘額，7月底回到2,339億元高水位，稍能抵禦第4季匯率風險。
相對的，申請釋出責準金的11家壽險業者，依規得在年終提30%獲利轉入外價金，削弱壽險業今年配息能力，也牽動壽險金控淨值和股價。
