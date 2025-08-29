卓揆一席話 行庫「在夾縫中求生存」 房貸開水龍頭 要看央行動向

經濟日報／ 記者朱漢崙林勁傑戴玉翔／台北報導
府院對民眾房貸荒提高警覺，行政院長卓榮泰要八大行庫「水龍頭開大一點」，統計八大行庫目前形同「在夾縫中求生存」，在央行不動產放款集中度管制及銀行法第72-2包抄下，7月底房貸餘額僅淨增加近2,400億元，這和前幾年八大行庫同期增額相較，形同「腰斬」。

金融圈人士指出，卓揆的水龍頭能否開得更大，就要看央行的不動產放款集中度管制能否適度鬆綁。

臺銀、合庫房貸概況 圖／經濟日報提供
臺銀、合庫房貸概況 圖／經濟日報提供

其中，華南與兆豐兩家銀行都因必須達到對央行的承諾降低水位目標，截至7月底房貸餘額都是不增反減。

臺銀董事長凌忠嫄昨日說，臺銀的「水龍頭已經開很大了」，但坦言央行要求的不動產集中度降低不會達標，主因臺銀必須承作公教、青安等政策性貸款。

臺銀昨宣布發行全台首張木質信用卡「綠行卡」，凌忠嫄會後表示，今年房貸持續增加中，新青安是政府政策不能拒絕。尤其陸續有交屋潮，臺銀一定接納首購、新青安及公教築巢。至於針對非首購的牌告利率達2.985％起跳。

合庫金昨舉行法說會，房貸市占率第四的合庫銀行房貸餘額約8,500億元，較去年底成長5-7%，銀行法第72-2條比率介於28％-28.5％，不動產集中度低於國銀平均值36.9％，下半年房貸申請量仍大，還有五、六百億元申請中，但只要已核准案件一定在今年底撥款。合庫也強調以自住、首購、青安及政府重視的換屋族為主。

華南銀行主管指出，華南過往承做房貸與土建融比較積極，因此不動產放款集中度較高，但受主管機關要求已調降，目前新增房貸額度主要來自還款釋出的空間，對首購族及新青安專案仍有排隊撥款情況，不論是土建融分戶房貸或其他個人房貸，都會配適合時間點撥放，排隊時間大約二至三個月。

