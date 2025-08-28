八大行庫房貸餘額 7月底僅增2400億

擔心「房貸慌」引發更多民怨，行政院長卓榮泰更要八大行庫「水龍頭開大一點」，那麼水龍頭能開多大？據本報查訪，八大行庫形同「在夾縫中求生存」，在央行不動產放款集中度管制及銀行法第七十二條之二的包抄之下，七月底房貸餘額僅淨增加近兩千四百億元，這和前幾年八大行庫的同期增額相較，形同「腰斬」。

其中，華南與兆豐兩家銀行都因為必須達到對央行的允諾而降低水位目標，截至七月底的房貸餘額都是不增反減。

土地銀行今年以來餘額增加超過八百五十億元，為各行庫增加之冠，這也和土銀不受銀行法第七十二條之二約束有關。

其他銀行則包括了彰銀增加約八十四億元、一銀增加兩百六十億元、台企銀增加近三百億元。

銀行法第七十二條之二規定，銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款餘額及金融債券發售額的百分之三十，這是國銀不動產放款的天條，且銀行內部多會設定更嚴格的預警值，多會設定在百分之廿八或者百分之廿八點五。

金融圈人士指出，卓揆的水龍頭能否開得更大，就要看央行的不動產放款集中度管制，能否適度鬆綁。

公股人士也坦言，央行的集中度管制，比起銀行法第七十二條之二，更令人頭痛，不少行庫明明離七十二條之二的規定還有許多空間，卻因為要向央行交差集中度管制，所以就算銀行法有空間，也不敢放，現在就要看院裡的主事結果，透過跨部會協調：「能否說得動央行！」