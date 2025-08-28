快訊

「教師節+中秋+國慶」高鐵凌晨0時開搶3連假車票！可同時3.8萬人上線

首購、換屋貸款受阻 賴瑞隆要求金管會防堵變相拒貸

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委賴瑞隆。圖／賴瑞隆辦公室提供
民進黨立委賴瑞隆。圖／賴瑞隆辦公室提供

立法院今天審查「中華民國114年度中央政府總預算追加預算案」。民進黨立委賴瑞隆在質詢時關切自住房貸權益，指出近期首購族、換屋族以及已取得銀行貸款承諾的民眾，因銀行總量管制，出現貸款延宕甚至變相拒貸的情形，對交屋時程及家庭資金調度造成實際影響。賴瑞隆指出，主管機關必須確保民眾自住需求不受不當阻礙，公股銀行應率先落實政策精神。

賴瑞隆表示，住房貸款攸關民生與家庭安定，首購族、換屋族及已取得貸款承諾者，不應因銀行內控額度限制而受到不公平對待。公股銀行房貸持續成長，但部分民間銀行卻因總量管制縮減放款，導致應核准的貸款移轉至公股銀行承擔，造成市場資源分配失衡。

金管會主委彭金隆回應，已與銀行局確認民生需求，並指出公股銀行仍為房貸主要承擔者。首購族及「青年安心成家」貸款不受影響，政府亦透過壽險基金投入，維持金融市場穩定與資金供應。

賴瑞隆指出，部分自住型貸款案件原先已核貸，但後續銀行降低核貸成數，甚至以延長審查程序規避核准，形同變相拒貸，對民眾造成困擾。他要求金管會嚴格督導各銀行，避免情況持續。

彭金隆說，確實有銀行因分行額度接近內控上限而拉長審查時間，並重申三類案件必須優先核貸，包括首購族、換屋自住族以及已取得銀行貸款承諾者，核准並完成對保的案件更應迅速撥款，避免影響交屋及家庭財務規畫。

賴瑞隆表示，金融政策應以民生需求為核心，保障自住權益是政府責無旁貸的責任。公股銀行應帶頭落實政策，金管會則需持續追蹤各銀行執行情況，防範任何拖延或變相拒貸，確保首購族與換屋自住者獲得即時且合理的金融支持，讓民眾安心安居。

房貸 金管會

延伸閱讀

弟涉總統專機私菸案獲緩刑 邱議瑩：尊重司法

影／高雄市長初選白熱化！許智傑稱獲湧言會成員表態支持 邱議瑩說話了

柯志恩猛打大樹光電及美濃採砂 邱議瑩解讀：我是藍營最主要的假想敵

下任高雄市長賴清德心有所屬？綠營人士：總統現不會表態

相關新聞

首購、換屋貸款受阻 賴瑞隆要求金管會防堵變相拒貸

立法院今天審查「中華民國114年度中央政府總預算追加預算案」。民進黨立委賴瑞隆在質詢時關切自住房貸權益，指出近期首購族、...

最慘七月！壽險業7月賺197億元寫低點 三大關鍵原因曝光

金管會公布壽險業7月單月稅前盈餘197億元，是有揭露該數字來的近9年同期低點，一改過去7月認列股息的高獲利佳績，反因壽險...

政大金融系9月啟動「金英講座」 表彰遠東銀董事長侯金英金融教育貢獻

台灣金融暨銀行學會與國立政治大學金融學系，宣布自9月正式啟動「金英講座」系列課程，今天晚間舉行金英講座開幕晚宴。台灣金融...

臺銀董座：肩負政策性房貸水龍頭開很大 不動產貸款集中度難降

房貸荒導致民怨，卓揆要求銀行「水龍頭開大一點」。臺灣銀行董事長凌忠嫄28日說，臺銀的「水龍頭已經開很大了」，但也坦言央行...

獨／卓揆水龍頭能開多大？八大行庫7月底房貸餘額僅淨增近2400億元

府院已對民眾的「房貸荒」提高警覺，擔心引發更多民怨，卓揆更要八大行庫「水龍頭開大一點」，那麼水龍頭能開多大？據本報查訪，...

台新新光金高層人事新布局 吳昕豪任新壽董事、尚瑞強任新光銀董事

台新新光金28日召開董事會，會中通過2025年上半年度合併財務報告，除此之外，各子公司高層人事也有新布局，台新人壽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。