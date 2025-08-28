首購、換屋貸款受阻 賴瑞隆要求金管會防堵變相拒貸

立法院今天審查「中華民國114年度中央政府總預算追加預算案」。民進黨立委賴瑞隆在質詢時關切自住房貸權益，指出近期首購族、換屋族以及已取得銀行貸款承諾的民眾，因銀行總量管制，出現貸款延宕甚至變相拒貸的情形，對交屋時程及家庭資金調度造成實際影響。賴瑞隆指出，主管機關必須確保民眾自住需求不受不當阻礙，公股銀行應率先落實政策精神。

賴瑞隆表示，住房貸款攸關民生與家庭安定，首購族、換屋族及已取得貸款承諾者，不應因銀行內控額度限制而受到不公平對待。公股銀行房貸持續成長，但部分民間銀行卻因總量管制縮減放款，導致應核准的貸款移轉至公股銀行承擔，造成市場資源分配失衡。

金管會主委彭金隆回應，已與銀行局確認民生需求，並指出公股銀行仍為房貸主要承擔者。首購族及「青年安心成家」貸款不受影響，政府亦透過壽險基金投入，維持金融市場穩定與資金供應。

賴瑞隆指出，部分自住型貸款案件原先已核貸，但後續銀行降低核貸成數，甚至以延長審查程序規避核准，形同變相拒貸，對民眾造成困擾。他要求金管會嚴格督導各銀行，避免情況持續。

彭金隆說，確實有銀行因分行額度接近內控上限而拉長審查時間，並重申三類案件必須優先核貸，包括首購族、換屋自住族以及已取得銀行貸款承諾者，核准並完成對保的案件更應迅速撥款，避免影響交屋及家庭財務規畫。

賴瑞隆表示，金融政策應以民生需求為核心，保障自住權益是政府責無旁貸的責任。公股銀行應帶頭落實政策，金管會則需持續追蹤各銀行執行情況，防範任何拖延或變相拒貸，確保首購族與換屋自住者獲得即時且合理的金融支持，讓民眾安心安居。