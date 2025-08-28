政大金融系9月啟動「金英講座」 表彰遠東銀董事長侯金英金融教育貢獻

台灣金融暨銀行學會與國立政治大學金融學系，宣布自9月正式啟動「金英講座」系列課程，今天晚間舉行金英講座開幕晚宴。台灣金融暨銀行學會與政大金融系希望藉由金英講座系列課程，延續有「台灣金融教母」之稱的遠東銀行（2845）高齡 95 歲董事長侯金英的教育理念與精神，培育金融人才。

台灣金融暨銀行學會表示，侯金英教授雖未曾任官，但桃李滿天下，被譽為「全台灣最重要金融領袖的推手」，學生遍及整個金融產業。侯金英春風化雨，深諳學生個性與需求，她曾贈送金管會前主委黃天牧一座琉璃雄獅，叮囑「要兇一點」，送給前財政部長呂桔誠一隻小狗玩偶，提醒在壓力下也要懂得紓解。侯老師常以自身經驗叮嚀學生，「一定要喜歡自己的工作，才能走得長遠。」

今天晚宴央行總裁楊金龍因公未到場，但特別以央行式公文送上書面祝福，並獻上琉璃紀念碑，以表達對恩師的敬意。

「金英講座」開幕晚宴現場，政大金融系師長與校友齊聚一堂，共同見證金融教母侯金英的歷史榮耀時刻。政大金融系系友會理事長江永裕在致詞中回顧，侯金英老師早於1995年便規劃籌設台灣金融研訓院，為金融教育奠定深厚基礎；2008年接任遠東銀行董事長後，更持續展現卓越遠見與領導力。他強調，「金英講座」正是為了彰顯侯老師對金融教育的奉獻與影響。

政大校長李蔡彥相當感佩侯金英一生對金融教育的貢獻，政大金融系主任林建秀表示，此次講座的成立不僅象徵校友情誼的凝聚，更代表金融教育邁入創新與傳承的新里程碑。

曾任台灣金控副總經理、台銀人壽董事長的系友陳素甜致詞表示，侯老師長年以「重視細節、親力親為」的態度投入教育與實務，不僅言傳更以身教，深深影響一代又一代學生。

晚宴流程特別安排「侯金英老師座右銘」書法典藏儀式，此座右銘將典藏於政大金融系秀明講堂。座右銘為「敬業、盡責、凡事善解」八字，是侯金英一生奉行的教育與人生哲理，其中，「敬業」是指專注於教學與金融專業，對教育使命毫不鬆懈；「盡責」是在每個崗位上竭盡全力，成就無數金融人才；「凡事善解」則是指以同理心與包容心對待學生，啟發年輕世代勇敢追夢。

政大金融系指出，「金英講座」的成立不僅是對侯金英老師敬業精神的致敬，更是傳承校友情誼與金融教育使命的具體展現。隨著課程結合「學術 × 實務 × 社會脈絡」，期許未來成為金融教育與產業交流的重要橋樑。