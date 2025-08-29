勤業眾信 設創新服務中心

勤業眾信聯合會計師事務所昨（28）日成立「勤業眾信亞資創新服務中心」，響應金管會政策，未來將串聯政策、資金與專業服務，協助企業以高雄為基地，布局國際市場。

勤業眾信指出，亞資創新服務中心將發展成南台灣「跨境營運、科技轉型與人才培育」的核心據點，提供合規與風險管理、金融創新與數位監理、稅務法律與財富傳承等一站式解決方案。透過這個平台，南部企業將能獲得完整的生態鏈支援，進一步提升競爭力與市場韌性。

勤業眾信亞資創新服務中心揭牌典禮邀請高雄市政府經濟發展局副局長陳怡良蒞臨，及元大銀行、王道銀行（2897）、玉山銀行等19家金融業者參與，響應政府推動之金融創新，與中央合作建構亞洲資產管理中心高雄專區。

陳怡良強調，勤業眾信是台灣知名的會計師事務所，希望能帶著他們的客戶，一起進駐高雄「亞洲資產管理中心」。

勤業眾信總裁柯志賢表示，在再全球化浪潮下，企業同時面臨供應鏈重組、數位轉型與淨零挑戰，更需要結合政策與專業的支援平台。

亞資創新服務中心的成立，是勤業眾信深耕南台灣50年的延伸，更標誌著制度化、規模化與接軌國際的專業服務體系正式成形。

勤業眾信南區主持會計師郭麗園則補充，未來中心將整合政策、金融與專業顧問資源，吸引亞太區企業進駐，逐步形成新產業聚落，助力南台灣邁向國際舞台。