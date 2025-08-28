金管會納管融資租賃業 首波13家、9月15日啟動

金管會宣布，從9月15日起將中租（5871）、裕融（9941）、和潤（6592）及日盛台駿（6958）4家上市集團旗下共13家融資租賃公司納管，預計一年後，共計41家融資租賃公司將會全納入《金保法》管轄，違規者最高可處1,000萬元罰鍰、限制業務或解職人員。

換言之，9月15日後，民眾遇到亂收費、超貸、廣告不實、暴力討債、代簽空白本票者，均可向評議中心申訴；至於目前的舊契約，若有消費爭議，金管會也會請租賃公會轉知各會員機構處理。

金管會法律處長林志憲說，金管會已完成《金保法》相關授權子法修正，考量業者需做契約修正、業務模式調整、內部系統建置開發和員工教育訓練等工作，因此生效日訂在9月15日生效。

納管分三階段，第一階段是9月15日起4家租賃上市集團旗下所有的融資租賃公司，其中中租迪和旗下「創鉅」公司也將做融資性業務，因此納管對象新增1家到13家。

第二階段納入13家銀行租賃子公司；第三階段涵蓋剩餘15家租賃公會成員，這三階段預計每半年推進一階段，等於2026年的9月15日，合計這41家融資租賃業都會納管。

未來融資租賃公司從事以個人為對象的應收帳款收買（如BNPL、原車融資）、分期付款買賣、或具融資性質業務等三大項目，都將受《金保法》約束。

民眾與融資租賃公司有消費爭議時，可向融資租賃公司投訴，也能向評議中心申訴。依評議中心規定，評議結果在12萬元以下，融資公司均得無條件接受。

林志憲說，法規不溯及既往，民眾交易契約需得在新規上路後，才能受到保障，若有糾紛也才能申請評議；目前既有申訴案則會轉給租賃公會處理。