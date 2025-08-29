永豐銀副總歐陽子能 傳掌京城銀

永豐金控預定10月1日合併京城銀行（2809）納為百分百持股子公司，屆時將全面改派京城銀董事，據透露，永豐金已規劃指派主管通路與法人金融業務的現任永豐銀行副總經理歐陽子能，擔任子公司京城銀董事長，總經理則維持現任姜宏亮續任，以利下一步京城銀與永豐銀行二合一順暢推進。

永豐金與京城銀合併基準日為10月1日，屆時京城銀股票下市，成為永豐金百分百控股子公司，一年後京城銀併入永豐銀二合一。

京城銀現任董事包括董事長戴誠志、副董事長蔡炅廷等，合併後都不會續任，將由永豐金改派京城銀所有董事並擬定新的董、總經營團隊，據了解，內定的子公司京城銀董事長歐陽子能，過去即長期主管永豐銀通路以及法人金融業務，因此由其擔任子公司京城銀董事長，以利通路與人員整合，總經理則由現任京城銀總經理姜宏亮續任，希望以此搭配幫助京城銀順利過渡至金控下子公司，並為日後京城銀與永豐銀二合一做準備。

永豐金與京城銀已經在7月成立合併專案小組，小組並取了一個討喜的名字「豐喜迎京」，雙邊密切討論各項事務，包括京城銀總行未來轉型為合併後永豐銀的南部營運中心等。