台新壽吳昕豪 出任新壽董事

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
吳昕豪出任新壽董事 記者許正宏／攝影
吳昕豪出任新壽董事 記者許正宏／攝影

台新新光金昨（28）日召開董事會，會中通過2025年上半年度合併財務報告，除此之外，各子公司高層人事也有新布局，台新人壽副董事長吳昕豪任新光人壽董事；台新銀行副董事長尚瑞強昨日辭任台新銀行法人董事代表人，轉任新光銀行董事；前新光金控董事林敦仁任台新證券董事。

台新新光金代子公司公布多項高層人事異動案，子公司台新銀行於昨日接獲副董事長尚瑞強辭任書，自昨日起辭任台新銀行法人董事代表人；而新光銀行則公告增派法人董事代表人，由尚瑞強擔任。

子公司新光人壽公告法人董事代表人異動，由台新人壽副董事長吳昕豪擔任台新新光金法人董事代表人，8月29日生效。

吳昕豪為台新新光金董事長吳東亮次子，擁有波士頓大學經濟學學士、日本早稻田大學企業管理碩士學位，2024年接任台新人壽副董事長。

另外，子公司台新證券則公告改派董事，台新新光金控原法人董事代表人為吳昕豪，如今改派前新光金控董事林敦仁任台新證券董事，同樣8月29日生效。

另外，台新新光金亦公告旗下期貨子公司合併事宜，台新新光金表示，為儘速實現合併綜效，擬規劃進行台新期貨與元富期貨合併。合併後台新期貨為存續公司，元富期貨為消滅公司，合併後存續公司名稱為台新期貨。最終以子公司董事會決議為準。

按台新新光金目前規畫，今年底前完成投信整合，明年1月1日，預計完成人壽公司合併，4月6日完成證券合併，而銀行則規劃6月22日將電腦轉檔做好，預估明年6月底前完成主要子公司合併。台新金與新光金合併後， 因更名預計於9月1日起全面換發股票，「台新金」舊股票也將於同日下市，上市簡稱將更名為「台新新光金」。

法人 新人 財務

