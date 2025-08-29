聽新聞
陳慧遊 連任壽險公會理事長

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

壽險公會昨（28）日召開第十屆第一次會員代表大會，並進行理監事改選，由陳慧遊續任理事長，並提名台灣人壽總經理莊中慶、富邦人壽總經理陳世岳、國泰人壽執行副總經理林昭廷為副理事長。

陳慧遊表示，保險是人的行業，要以誠信爭取大家信任，期盼壽險業成守護國人、厚植社會安定的角色。

陳慧遊提到，在主管機關、壽險公司及會員代表督導協助下，過去任期內完成九項任務，第一、配合政府推動亞洲資產管理中心；第二、協助我國於2026年接軌IFRS17及新一代清償能力制度；第三、訂定人身保險數位理賠服務自律規範，優化數位投保；第四、協助制訂保單強制執行參考原則及保險契約險種歸類參考表。

第五、協助訂定保險業核心系統備援演練指引；第六、建置壽險公會保險科技運用共享平台異地備援中心；第七、爭取修正人身保險業外匯價格變動準備金應注意事項；第八、爭取主管機關修正保險業辦理不動產投資管理辦法；第九、配合金管會同意保發中心建議壽險業得於2025年12月31日前，將帳列責任準備金高於調整後責任準備金之差額於40%範圍內釋出。

