實支實付醫療險損失率暴增話題延燒 壽險公會：保費凍漲不是萬靈丹

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
壽險公會昨天改選理事長，由現任理事長陳慧遊續任。記者余承翰／攝影
實支實付醫療險喊漲，對此壽險公會理事長陳慧遊昨（28）日強調，調費指引還在研討當中，「凍漲不是萬靈丹」；台灣人壽董事長許舒博則認為，醫院醫材價格要有一致性，不然保險業者無所適從。

壽險業實支實付醫療險近年熱賣，但也陸續出現理賠認定爭議，導致實支實付醫療險損失率暴增。

金管會日前委託保發中心研議「一年期以下傷害保險及健康保險商品訂價合理性作業指引」，引起外界關注。

針對保證續保醫療險調費議題，陳慧遊昨日受訪時表示，目前調費指引還在研討當中，主管機關需要兼顧各方聲音，如果「一定不能漲」，或是「一次漲太多」，也是外界不樂見的，如果保費不能調整，可能導致壽險公司停售，以後的人就買不到保單，對年輕人不公平，對更年輕的人更是不公平，畢竟壽險公司要永續經營。未來也會跟衛福部有更多討論。

陳慧遊舉例，就像學雜費如果永遠凍漲，可能學生跟家長很高興，但學校卻因成本上漲，導致設備無法維修，或是難以找到一流師資等，他強調「凍漲不是萬靈丹」，如何漲得有道理，這也是大家關注的。

陳慧遊說，保費調整議題不是因為壽險業接軌新制才開始討論，畢竟公共政策有其複雜性，就像政府打房，但不能一刀切讓年輕人貸不到款，因此保費漲不漲具有其複雜性。

台灣人壽董事長許舒博表示，保險應回歸到實質保障的本質。而他也希望自費醫材不要無限上綱，同時每家醫院的醫材價格能有一致性，不然也讓保險業者無所適從。而他也身兼全民健康保險會委員，預計9月後會跟新任衛福部部長石崇良溝通相關議題。

此外，陳慧遊另表示，過去幾十年來發的保單，一定會有需要調整地方，希望可以往更好地方去調整。壽險公司也要反思為何過去做得不到位，以往可能因實務經驗不足或醫療科技進步迅速無法預測，導致賠率誤判，因此未來壽險公司在經營上也應保持彈性，面對不可預測的世界變化。

壽險公會昨日召開第十屆第一次會員代表大會，並進行理監事改選，由陳慧遊續任理事長，他表示，在國際與兩岸情勢變動下，也期許未來壽險公會克盡職責和業者共同努力，集思廣益，繼續發揮主管機關與產業間之溝通協調功能，使保險業繼續往前邁進。

保險 保費 醫材

