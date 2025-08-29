趨勢觀察／金融行銷三箭齊發 搶攻心戰場

全球政經市場動盪之際，面對高物價與低薪壓力，愈來愈多年輕人透過投資理財，實現財富累積。根據Yahoo「2025投資理財行為大調查」，Z世代投資參與率已突破六成大關，且有近七成Z世代願意承擔較高的投資風險。由此可見，這群不畏風險、積極入市的年輕世代，將成為金融品牌的行銷新戰場。

面對Z世代帶來的市場新力量，Yahoo股市財經透過平台長年的數據觀察與實務經驗，歸納三大行銷策略，助攻金融產業品牌掌握Z世代的投資行為軌跡，進而共同打造全方位滿足投資人需求的投資理財環境。

調查中可見，在多數投資人對投資策略轉趨保守之際，Z世代仍逆勢積極參與。他們開始投資的契機主要源於「賺零用金／增加收入」（50%）以及「跟著父母投資」（44%）。

這種受到家庭與同儕影響的行為模式，也體現在他們的學習管道上，超過六成從「父母和親友同儕」獲取初始知識，其次為「財經股市網站App」（45%）。由此可見，Z世代的投資行為並非被動接收資訊，而是傾向主動獲取情報、自主觀察，不僅重視效率與探索，也因資訊普及與同儕影響，更青睞即時的社群互動與生活化的學習體驗，而非單向的資訊轟炸。

因此，若要吸引Z世代，品牌須從工具升級、內容優化、和社群連結三個面向著手，才能全方位滿足其投資需要。

首先是「投資工具遊戲化，降低理財門檻」。在股市財經的資訊工具設計上，應將複雜的產品功能遊戲化、社群化，透過互動設計降低入門門檻，滿足Z世代對效率與自主探索的重視。

其次，「理財內容陪伴化，建立品牌信任」，在財經內容溝通上，Z世代更渴望主動獲取多元資訊，而非單向的資訊轟炸，品牌應將內容視為與使用者建立信任的關鍵，透過陪伴式內容，在不同時間點提供客製化資訊，讓內容與其生活作息連結，進而成為投資人可信賴的資訊來源。

最後則透過「社群生活化，開啟有溫度的對話」。Z世代喜歡的財經內容有四大特點，簡單易懂、生活相關、用年輕人的語言，以及具備觀點解讀。

透過將迷因、流行文化與財經資訊巧妙結合，把艱澀的專業知識轉化為好用、易懂的內容，讓理財知識能與生活產生連結，才能在茫茫資訊海中成功吸引其的目光。

2025年的金融行銷已進入新紀元，唯有跳脫傳統思維，以即時互動的工具、貼近日常的內容，以及強化社群連結的引導，才能有效降低投資門檻，贏得Z世代的青睞。

品牌應正視這股趨勢，當品牌願意走進Z世代的生活語境，提供陪伴式的體驗與實用選擇，就有機會在這波新生代投資浪潮中搶得先機，進而建立品牌長期影響力。