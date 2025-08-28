金管會准11家壽險釋3072億元責準金 8成全入外價金抗匯損

據金管會截至8月28日止統計，共核准11家壽險業釋出3,072.26億元責準金，其中凱壽、台壽兩家7月共釋出責準金385.3億元全數轉入外價金中，以抵禦匯損。

換言之，7月壽險業稅前盈餘197億元中，完全沒有責準金貢獻。若以整體11家壽險釋出責準金來看，約有2,549.4億元、約占83%轉外價金、另17%轉入6月盈餘中。

據公開資訊觀測站，首波釋出責準金者包括國壽、富邦、南山、新壽、台新人壽、元大人壽、三商美邦、遠雄、第一金人壽等9家轉入外價金共2,164億元，其餘約522.8億元轉6月盈餘。

7月是凱壽和台壽，分別釋出234.02億元和151.28億元責準金，全數轉列外價金中，這也讓7月底整體壽險業外匯準備金餘額攀升到2,339億元，月增4億元。

據壽險圈估算，今年至今，11家責準金或開帳增值數（指適用外價金新制）、獲利轉入外價金共約3,200億元，則實際前七月外價金實際應是少逾3,056億元。

也就是說，若沒有金管會政策紅利救市，壽險外價金水庫早已「歸零」，根本無法沖抵匯損、挽救獲利。

金管會是在6月底宣布，允許壽險業釋出過往特定保單多提存的責任準備金，最多可認列40%，自由選擇將釋出責準金，部分或全數轉入外匯價格準備金或當期稅前盈餘。目前共11家壽險業獲准釋出。