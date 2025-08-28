金管會准11家壽險釋3072億元責準金 8成全入外價金抗匯損
據金管會截至8月28日止統計，共核准11家壽險業釋出3,072.26億元責準金，其中凱壽、台壽兩家7月共釋出責準金385.3億元全數轉入外價金中，以抵禦匯損。
換言之，7月壽險業稅前盈餘197億元中，完全沒有責準金貢獻。若以整體11家壽險釋出責準金來看，約有2,549.4億元、約占83%轉外價金、另17%轉入6月盈餘中。
據公開資訊觀測站，首波釋出責準金者包括國壽、富邦、南山、新壽、台新人壽、元大人壽、三商美邦、遠雄、第一金人壽等9家轉入外價金共2,164億元，其餘約522.8億元轉6月盈餘。
7月是凱壽和台壽，分別釋出234.02億元和151.28億元責準金，全數轉列外價金中，這也讓7月底整體壽險業外匯準備金餘額攀升到2,339億元，月增4億元。
據壽險圈估算，今年至今，11家責準金或開帳增值數（指適用外價金新制）、獲利轉入外價金共約3,200億元，則實際前七月外價金實際應是少逾3,056億元。
也就是說，若沒有金管會政策紅利救市，壽險外價金水庫早已「歸零」，根本無法沖抵匯損、挽救獲利。
金管會是在6月底宣布，允許壽險業釋出過往特定保單多提存的責任準備金，最多可認列40%，自由選擇將釋出責準金，部分或全數轉入外匯價格準備金或當期稅前盈餘。目前共11家壽險業獲准釋出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言