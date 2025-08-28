金管會准11家壽險釋3072億元責準金 8成全入外價金抗匯損

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會截至8月28日止統計，共核准11家壽險業釋出3,072.26億元責準金，其中凱壽、台壽兩家7月共釋出責準金385.3億元全數轉入外價金中，以抵禦匯損。

換言之，7月壽險業稅前盈餘197億元中，完全沒有責準金貢獻。若以整體11家壽險釋出責準金來看，約有2,549.4億元、約占83%轉外價金、另17%轉入6月盈餘中。

據公開資訊觀測站，首波釋出責準金者包括國壽、富邦、南山、新壽、台新人壽、元大人壽、三商美邦、遠雄、第一金人壽等9家轉入外價金共2,164億元，其餘約522.8億元轉6月盈餘。

7月是凱壽和台壽，分別釋出234.02億元和151.28億元責準金，全數轉列外價金中，這也讓7月底整體壽險業外匯準備金餘額攀升到2,339億元，月增4億元。

據壽險圈估算，今年至今，11家責準金或開帳增值數（指適用外價金新制）、獲利轉入外價金共約3,200億元，則實際前七月外價金實際應是少逾3,056億元。

也就是說，若沒有金管會政策紅利救市，壽險外價金水庫早已「歸零」，根本無法沖抵匯損、挽救獲利。

金管會是在6月底宣布，允許壽險業釋出過往特定保單多提存的責任準備金，最多可認列40%，自由選擇將釋出責準金，部分或全數轉入外匯價格準備金或當期稅前盈餘。目前共11家壽險業獲准釋出。

壽險業 金管會

相關新聞

最慘七月！壽險業7月賺197億元寫低點 三大關鍵原因曝光

金管會公布壽險業7月單月稅前盈餘197億元，是有揭露該數字來的近9年同期低點，一改過去7月認列股息的高獲利佳績，反因壽險...

獨／卓揆水龍頭能開多大？八大行庫7月底房貸餘額僅淨增近2400億元

府院已對民眾的「房貸荒」提高警覺，擔心引發更多民怨，卓揆更要八大行庫「水龍頭開大一點」，那麼水龍頭能開多大？據本報查訪，...

台新新光金高層人事新布局 吳昕豪任新壽董事、尚瑞強任新光銀董事

台新新光金28日召開董事會，會中通過2025年上半年度合併財務報告，除此之外，各子公司高層人事也有新布局，台新人壽...

臺銀董座：肩負政策性房貸水龍頭開很大 不動產貸款集中度難降

房貸荒導致民怨，卓揆要求銀行「水龍頭開大一點」。臺灣銀行董事長凌忠嫄28日說，臺銀的「水龍頭已經開很大了」，但也坦言央行...

台新銀行進駐亞資中心高雄專區 私人銀行服務版圖再擴張

台新銀行8月初獲准進駐「高雄金融專區」，今日在苓雅分行舉辦升格典禮，宣布苓雅分行升格為台新銀行「亞洲資產管理專區」營運據...

壽險公會籲實支實付險合理調費 陳慧遊強調「凍漲非萬靈丹」

壽險公會今（28）日召開第10屆第1次會員代表大會並完成理監事改選，現任理事長陳慧遊順利連任。他在會後針對近期社會高度關...

