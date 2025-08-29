聽新聞
台新銀亞資專區 據點成立

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新銀行苓雅分行28日舉辦升格典禮，正式升格為台新銀行「亞洲資產管理專區」營運據點。台新銀行私人銀行處資深副總經理劉熾原(左一)、高雄市政府副秘書長王宏榮(左二)、台新銀行個人金融總處執行長包國儀(中)、高雄市政府經濟發展局專門委員魏建雄(右二)、台新銀行通路營運事業處副總經理謝欣樺(右一)合影。台新銀行／提供
台新銀行繼8月初獲准進駐「高雄金融專區」後，昨（28）日宣布苓雅分行升格為台新銀行「亞洲資產管理專區」營運據點，展現台新銀行積極深耕南台灣、搶攻高資產客群的戰略決心。

升格典禮嘉賓雲集，高雄市政府副秘書長王宏榮、高雄市政府經濟發展局專門委員魏建雄亦蒞臨祝賀；同時邀請台新新光金控（2887）旗下新光人壽業務資深副總經理林立曄與台新投信總經理葉柱均出席，體現集團資源整合決心，並有多位私人銀行高資產客戶也齊聚一堂，見證這項里程碑。典禮後更安排專業講座，聚焦當前國際局勢與經濟趨勢、創新金融服務及海外置產契機，獲得熱烈迴響。

台新銀行個人金融總處執行長包國儀表示，感謝金管會與高雄市政府在政策與產業資源上支持，對於推動台灣成為亞洲資產管理中心具有深遠意義，並對台新銀行進駐專區的發展，提出三點期許。

第一，成為南台灣財富管理核心樞紐，提供國際接軌的金融方案，協助高資產客群掌握全球趨勢。第二，深化個人化財富管理服務，以客戶需求為中心，打造資產保值增值的優質解決方案。第三，與在地共榮，引入專業金融人才進駐高雄，助力產業發展。

台新新光金控為展現整合集團資源的力量，台新銀行與新光人壽合作提供淨資產達1億以上客戶「保費融資」服務，既能享有保單躉繳的最低費用，又可透過分期還款降低一次繳交龐大保費壓力。台新投信與台新證券也將提供支援基金銷售、複委託及多元投資服務，真正實現「1+1>2」綜效。

台新銀行自2019年成立私人銀行事業處以來，已先後於香港、新加坡設立據點。過去三年，私人銀行資產管理規模成長近六倍，顯示客戶對台新銀行高度信任與支持。海外市場表現更是亮眼，新加坡及香港私人銀行據點客群也成長逾兩倍。此次進駐南台灣，台新私人銀行將以海外成功經驗為基礎，提供在地高資產客戶全方位全球資產配置服務，協助實踐穩健財富管理策略。

財富 客戶 資產配置

壽險7月獲利 九年同期低點 三大利空抵銷股市大漲利多

金管會昨（28）日公布壽險業7月單月稅前盈餘197億元，是有揭露該數字來的近九年同期低點，一改過去7月認列股息的高獲利佳...

首購、換屋貸款受阻 賴瑞隆要求金管會防堵變相拒貸

立法院今天審查「中華民國114年度中央政府總預算追加預算案」。民進黨立委賴瑞隆在質詢時關切自住房貸權益，指出近期首購族、...

台壽倡議健康活 扭轉危「肌」

運動助你「肌」不可失！中信金旗下台灣人壽昨（28）日舉辦2025「樂齡友善調查暨論壇」，緯創醫學科技全新研發的AI運動輔...

台壽倡議健康活 AI輔助機器人 精準養「肌」

台灣人壽「樂齡友善論壇」分享跨產業運動友善新解方，現場宛如小型運動嘉年華！緯創醫學科技董事長黃俊東穿戴最新AI運動輔助機...

台壽倡議健康活 新‧速‧實‧簡…活得更安全

中信金子公司台灣人壽與遠見雜誌昨（28）日發布2025「樂齡友善調查」，結果顯示逾三成40歲以上熟齡族很少運動，甚至不「...

