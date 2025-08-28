最慘七月！壽險業7月賺197億元寫低點 三大關鍵原因曝光

金管會公布壽險業7月單月稅前盈餘197億元，是有揭露該數字來的近9年同期低點，一改過去7月認列股息的高獲利佳績，反因壽險業一籃子貨幣替代避險失效、NDF現評價損失，及NDF年化避險成本飆漲等三大利空，抵銷了股市大漲利多。

累計前七月賺232億元，年減92%，光財務投資收益就年減5,917億元，又以匯兌成本是最大兇手。

據了解，國泰、富邦、南山、新光、凱壽、和台壽等前六大壽險業前七月稅前盈餘386億元，顯示其餘15家業者拖累了整體獲利動能。

據金管會統計，7月底整體壽險業避險比率降到63%，其中有7%是採一籃子貨幣避險。但7月韓元兌台幣貶值1%，讓部分壽險業未享受台幣微貶利多，反現匯損。

其次，業者在第2季被迫承作年化6~7%「最貴」的NDF做避險，7月底NDF降到4.87%，評價得認損，最後是6%NDF尚未到期，使避險工具成本高掛，自然吃掉獲利。

壽險業者說，金管會法規鬆綁，讓原先應該「歸零」的外匯準備金餘額，7月底回到2,339億元的高水位，稍能抵禦第4季的匯率風險。

但相對的，申請釋出責準金的11家壽險業者，依規得在年終提30%獲利轉入外價金，這將削弱了壽險業今年配息能力，也牽動壽險金控淨值和股價。

金管會公布壽險業獲利數字。壽險7月財務投資三大來源中，受匯兌成本高漲，使國外投資盈轉虧17億元，即便賣台股賺709億元，也僅提存3億元外匯準備金，淨投資利益689億元，扣掉業務承保損失和營業費用，最終7月只賺197億元，寫同期最慘。

進一步分析匯兌成本，7月壽險海外投資完全不避險的匯兌利益是286億元，但一籃子貨幣避險失靈、及認列NDF評價損失，使避險工具契約損失了716億元。

再加上7月避險工具成本攀升到323億元，及提存3億元外價金（因台壽與凱壽將責準金釋出轉列外價金），7月淨匯兌損失756億元；累計前七月淨匯兌損失5,976億元寫史上同期新高，較去年同期損失大增4,885億元，顯示高匯兌成本仍是壽險業心中最大的痛。