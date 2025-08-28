快訊

臺銀董座：肩負政策性房貸水龍頭開很大 不動產貸款集中度難降

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
台灣銀行董事長凌忠嫄。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
台灣銀行董事長凌忠嫄。聯合報系資料照／記者侯永全攝影

房貸荒導致民怨，卓揆要求銀行「水龍頭開大一點」。臺灣銀行董事長凌忠嫄28日說，臺銀的「水龍頭已經開很大了」，但也坦言央行要求的不動產集中度降低不會達標，惟可以向央行說明臺銀是必須承作公教、青安等政策性貸款的因素所致。

臺銀28日宣布發行全台首張木質信用卡「綠行卡」，凌忠嫄會後受訪表示，今年房貸還是在持續增加當中，新青安是政府政策不能拒絕。尤其，陸續還是有交屋潮，臺銀一定接納首購、新青安及公教築巢等需求。至於針對非首購的牌告利率達2.985％起跳。

截至7月，臺銀房屋貸款餘額1兆2,929億元為國銀前二，較去年底增加578億元，青安貸款餘額3,435億元，較去年底增加333億元。前七月新承作房貸1,311億元、總戶數17,781戶；築巢優利貸新作443億共4,766戶；新青安新作521億元共6,693戶。凌忠嫄強調，「水龍頭已經開很大了」，且目前不用排撥，如果貸款人文件齊全速度其實可以很快。目前規範收支比2倍是為民眾衡酌收入對應貸款成數，避免未來還款困難影響生活。

央行要求銀行年底前降低不動產貸款集中度，凌忠嫄直言臺銀不會達標，因為不只購屋，還包括土建融等全計入，土建融即便無新承作，但過去簽約額度須按建造速度撥款，額度仍會增加，除非已經完工後分戶銷售，開始償還土建融的額度才會降下來，但現在銷售速度較慢，先前已動工繼續蓋之下仍須持續撥款。

臺銀 房貸 央行 卓榮泰

