台壽倡議健康活 AI輔助機器人 精準養「肌」

台灣人壽「樂齡友善論壇」分享跨產業運動友善新解方，現場宛如小型運動嘉年華！緯創醫學科技董事長黃俊東穿戴最新AI運動輔助機器人亮相，蹲站跳躍身手矯健，靈活表現讓觀眾驚嘆不已。緯創醫學科技帶來AI運動輔助機器人，幫助長者精準養「肌」，爺奶們爭相排隊體驗久違的運動活力；健身品牌Curves可爾姿推廣「運動便利店」，運動場所普及化是現在進行式，讓長輩們隨時想動就可動。

台灣邁入超高齡元年，打造樂齡友善環境刻不容緩，台灣人壽2025「樂齡友善調查」發現45歲以上中壯年期望有科技輔助運動，當中包含AI教練、數據追蹤等功能。

黃俊東直言世界運動已走入智慧化、個人化，以科技輔助運動是大勢所趨，他以緯創醫學科技「iKneego」全球第一台運動版智能下肢外骨骼機器人為例，是將固定式輔具，升級成協助人們運動的智能設備，能偵測穿戴者肌力、矯正姿勢，提升運動效能。

演活「蘇公公」一角的金鐘視帝李天柱分享年輕時接觸各種運動，過去50年透過打撞球維持運動習慣，但年近70歲的他感受到肌力下滑，對運動輔助機器人可節省體力、助提升體能大呼新穎。