台壽倡議健康活 新‧速‧實‧簡…活得更安全

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中信金（2891）子公司台灣人壽與遠見雜誌昨（28）日發布2025「樂齡友善調查」，結果顯示逾三成40歲以上熟齡族很少運動，甚至不「動」如山；即使是愛「動」族，仍有35.2%僅做散步、走路等無效運動，或是把家務、工作勞動當成運動，顯示民眾對於正確運動認知不足，老後健康將危「肌」四伏。

因應超高齡危「肌」，台灣人壽提出「新‧速‧實‧簡」樂齡友善運動解方，以創新科技、運動便利店、外溢好康、簡便數位工具，讓運動成為每個人的生活日常。

調查發現，創「新」及「簡」便好上手的運動科技工具，對1980年前出生的數位移民是健康神隊友，近四成五（44.3%）女性喜歡有AI教練指導、陪伴正確運動，男性則看重運動成效，首選（41.6%）具記錄追蹤運動數據功能的數位科技。

此外，逾半數（51.4%）60歲至69歲男性偏好可提醒運動強度、避免傷害的科技工具，期望動得安全又健康。

運動場所可及性是養成運動習慣的關鍵之一，45.5%運動咖最喜歡離家近、交通便利的運動場所，在住家附近或下班回家順路可「速」去「速」回，讓運動融入日常生活。如果運動促進健康還能享有外溢好康，就更實惠。

運動 台灣人壽

