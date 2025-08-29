台壽倡議健康活 扭轉危「肌」

運動助你「肌」不可失！中信金旗下台灣人壽昨（28）日舉辦2025「樂齡友善調查暨論壇」，緯創醫學科技全新研發的AI運動輔助機器人「iKneego」驚喜開箱，讓大家看「健」智能科技、友善樂齡；台灣人壽超人氣吉祥物台灣阿龍也帶大家跳阿龍動動保健操，簡單2分鐘手指穴道操強化免疫力。

台灣人壽董事長許舒博倡議健康活、快樂活更重要，正確且有效運動才能扭轉超高齡危「肌」、累積健康資產。

台灣人壽攜手遠見雜誌舉辦「樂齡友善調查暨論壇」，今年聚焦「運動友善」議題，總統府秘書長潘孟安、台北市副市長林奕華、台灣人壽董事長許舒博、總經理莊中慶、緯創醫學科技董事長黃俊東、Curves可爾姿執行長林宏遠與金鐘獎視帝李天柱跨界卡司參與。

台灣人壽2025樂齡友善論壇座無虛席，近300位民眾體驗「精準養肌」。台灣人壽／提供

前芬蘭衛生部長、現任國際老人福祉科技學會榮譽主席瓦普‧泰帕爾亦視訊分享，芬蘭八度稱冠世界幸福國家，高齡運動政策的幸福方程式。潘孟安笑稱自己就是忙懶累而不運動的族群，肯定台灣人壽秉持企業社會責任舉辦論壇，長期倡議健康永續，讓國人更注重運動與身心健康，更帶動照護產業及運動商機，以行動落實「健康台灣」願景。

今年調查大數據發現逾三成熟齡族鮮少運動甚至根本不動，即使是運動咖也有35.2%僅做散步走路這類無效運動；近半數（45.5%）的運動咖最喜歡離家近、交通便利的運動場所，下班回家路上可以速去速回，讓運動融入生活日常。

林奕華公開台北市蟬聯六都「運動城市」榜首、讓市民有運動幸福感的秘訣，包括推動U-Sport臺北樂運動，透過集點好康獎勵，鼓勵市民規律運動；並將運動結合智慧科技、建置特色場館，打造便捷、多元的運動友善環境，讓市民幸福動起來，真正實踐「整個台北市都是我的運動場」。

85歲超高齡的瓦普‧泰帕爾肯定台灣人壽樂齡友善調查深具全球性參考價值，他分析芬蘭和台灣同樣面臨高齡及少子化挑戰，促進高齡者日常生活自理能力是非常重要的議題，目前芬蘭已將運動諮詢納入醫療流程，醫生不僅開藥方，也會開「運動處方」，更有專家、專責機構長期提升長輩健康促進、活躍老化。

瓦普‧泰帕爾強調，科技是賦能工具，應幫助長輩與數位共融，善用科技輔具自主生活與行動，更鼓勵台灣創造在地化樂齡友善方案，讓全民共享健康紅利。

莊中慶表示，台灣亞健康餘命長達八年，因此台灣人壽運用保險核心職能，鼓勵保戶自主健康，包括獨創手遊型健康管理TeamWalk App，讓運動輕鬆融入生活；「高年級俱樂部」提供長者健康資訊、鼓勵簡易運動；更推出「健康樂活管家」一站式服務平台，以「保險+健康養老」新服務模式，提供國人全階段健康友善服務，未來將推出退休、樂齡運動休閒等服務的養生村，為樂齡族打造健康生態圈。