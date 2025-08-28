看好重建效益 達欣砸6.8億元向南山人壽買敦南2層商辦

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

商用不動產又有交易。達欣工（2535）28日公告，以6.85億元購入達欣企業大樓高樓層10樓、11樓二個整層約526坪辦公室作為自用辦公用途，該案係向南山人壽購置取得，短期內仍將回租予南山人壽使用。

達欣工程發言人陳士修表示，達欣持有該大樓超過一半產權，購置考量主要是基於未來的都更危老效益，朝向頂級A辦開發，若有其他樓層釋出，仍有意願購置。

達欣工近年購置土地、商辦頗為積極，皆瞄準蛋黃區，亦有推案，其中今年推出的北士科「達欣文萃」，更受惠於輝達（NVIDIA）效應，短短數月就完銷。

執行本案的顥天國際管理顧問邱鼎峯業務總監表示，此次達欣工程購入該大樓10樓、11樓，為繼2022年購入同棟3樓後，近年內再次出手購置的個案。而加計集團原自有辦公室，達欣工程在該大樓已持有一定比例之產權，無論短期自用或中長期再開發，都是一筆十分有利的投資。

該案位在台北市大安區敦化南路二段92號，基地面積約526.19坪、另含6個坡道平面停車位，以成交價約6.85億元拆算，辦公室均價為每坪125.6萬元、停車位均價400萬元，符合正敦化南路第一排辦公室交易行情。

達欣 南山人壽

