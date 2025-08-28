金管會：已核准11家壽險釋出責任準備金逾3千億

金管會今天表示，6月底發布訂定「人身保險業責任準備金計提基礎調整」至今，共11家壽險業者申請釋出責任準備金並獲核准，釋出金額達新台幣3072.26億元。若把目前業者公告轉增提外價金金額扣除後，估算其中約有522.85億元轉列損益。

壽險業今年4、5月因為新台幣強烈升值，承擔龐大匯損，金管會今年6月12日宣布3大暫行措施，第1，資本適足率匯率採均價制度；第2，放寬保單責任準備金計提基礎，但業者獲利需強制提存外匯準備金，第3，新一代清償能力制度過渡措施申請標準，最後補考時間為9月底。其中，目前有11家業者申請調整責任準備金計提基礎。

金管會保險局主秘古坤榮表示，根據金管會統計，目前共11家壽險業者申請釋出責任準備金並獲核准，釋出責準金金額總計3072.26億元。

業者釋出責任準備金後，可選擇轉列增提外匯價格變動準備金或入損益，根據目前10家業者揭露數據，獲准增提外價金額度共2549.41億元，可視為業者外價金的「第二桶金」。若把責準金金額扣除增提外價金額度後，估算約有522.85億元轉列為損益。

目前10業者公告增提外價金數據，分別為新光人壽611億元、富邦人壽561.27億元、國泰人壽508.48億元、凱基人壽234.02億元、三商美邦人壽176.36億元、南山人壽160億元、台灣人壽151.28億元、遠雄人壽88億元、元大人壽33億元與台新人壽26億元。