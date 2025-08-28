獨／卓揆水龍頭能開多大？八大行庫7月底房貸餘額僅淨增近2400億元

府院已對民眾的「房貸荒」提高警覺，擔心引發更多民怨，卓揆更要八大行庫「水龍頭開大一點」，那麼水龍頭能開多大？據本報查訪，八大行庫形同「在夾縫中求生存」，在央行不動產放款集中度管制及銀行法第72條之2的包抄之下，7月底房貸餘額僅淨增加近2400億元，這和前幾年八大行庫的同期增額相較，形同「腰斬」。

其中，華南與兆豐兩家銀行都因為必須達到對央行的允諾降低水位目標，更使得截至7月底的房貸餘額，不增反減。

根據本報所進行的訪查，土地銀行今年以來餘額增加972億元，為各行庫增加之冠，這也和土銀不受銀行法第72條之2約束有關。

其他銀行則包括了彰銀增加約60億元、一銀增加260億元、台企銀增加近300億元。其中，台企銀今年房貸成長表現亮眼，據台企銀內部盤點，光是新承作房貸案件，新青安就承作了超過200億元、而新青安目前的承作金額，今年以來土銀、台銀、合庫分別承作超過850億元、400多億元和300多億元，台企銀承作200多億元，名列第四，成長率更名列第三。

金融圈人士指出，卓揆的水龍頭能否開得更大，就要看央行的不動產放款集中度管制，能否適度的鬆綁，否則，八大行庫的水龍頭才能開得起來；公股人士也坦言，央行的集中度管制，比銀行法第72條之2更令人頭痛，不少行庫明明72條之2還有空間，但卻因為要向央行交差集中度管制，所以就算銀行法有空間，也不敢放，現在就要看院裡的主事結果，透過跨部會協調：「能否說得動央行！」

台銀今日上午則在記者會揭露，台銀房貸餘額7月底較去年底增加578億元，合庫在法說會上揭露大約增加500億元，而華銀今日召開法說會，據會後揭露數字，不動產放款占總放款集中度現在已降至40%左右，7月底較去年底的房貸餘額減少約200億元。

據台銀最新統計，台銀截至7月底，房貸餘額為1兆2929億元，較去年底增加578億元。台銀最新統計也顯示，今年前七月的新承作房貸共有1778戶、1311億元，其中，公教住宅新承作443億元、新青安新作521億元，囊括7成以上。

台銀現在銀行法72條之2的比重約在26.5%，距離警戒值28.5%大有距離，也因此，很多銀行無法承作的房貸，都被「轉介」到台銀。土銀則是吸收很多其他銀行的土建融案所「塞不下」的分戶房貸，今年七個月以來，房貸餘額增加超過850億元。