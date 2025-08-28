台新新光金高層人事新布局！吳昕豪任新壽董事、尚瑞強任新光銀董事

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

台新新光金28日召開董事會，會中通過2025年上半年度合併財務報告，除此之外，各子公司高層人事也有新布局，台新人壽副董事長吳昕豪任新光人壽董事；台新銀行副董事長尚瑞強辭任台新銀行法人董事代表人，轉任新光銀行董事；前新光金（2888）董事林敦仁任台新證券董事。

台新新光金代子公司公布多項高層人事異動案，子公司台新銀行於28日接獲副董事長尚瑞強辭任書，自28日起辭任台新銀行法人董事代表人；而新光銀行則公告增派法人董事代表人，由尚瑞強擔任。

子公司新光人壽公告法人董事代表人異動，由台新人壽副董事長吳昕豪擔任台新新光金法人董事代表人，8月29日生效。

子公司台新證券則公告改派董事，台新新光金控原法人董事代表人為吳昕豪，如今改派前新光金控董事、力世證券總經理林敦仁任台新證券董事，同樣8月29日生效。

另外，台新新光金亦公告旗下期貨子公司合併事宜，為儘速實現合併綜效，擬規劃進行台新期貨與元富期貨合併。合併後台新期貨為存續公司，元富期貨為消滅公司，合併後存續公司名稱為台新期貨。最終以子公司董事會決議為準。

