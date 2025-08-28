台新銀行進駐亞資中心高雄專區 私人銀行服務版圖再擴張

台新銀行8月初獲准進駐「高雄金融專區」，今日在苓雅分行舉辦升格典禮，宣布苓雅分行升格為台新銀行「亞洲資產管理專區」營運據點，展現深耕南台灣、搶攻高資產客群的戰略決心。

台新銀行個人金融總處執行長包國儀對台新銀行進駐專區的發展，提出三點期許：一，成為南台灣財富管理核心樞紐，以專業與創新精神，提供國際接軌的金融方案，協助高資產客群掌握全球趨勢。二，深化個人化財富管理服務，以客戶需求為中心，持續提供專業顧問諮詢，打造資產保值增值的優質解決方案。三，與在地共榮，引入專業金融人才進駐高雄，助力產業發展，善盡企業責任並與城市一同成長。

高雄市政府副秘書長王宏榮、高雄市政府經濟發展局專門委員魏建雄也出席祝賀，同時邀請台新新光金控旗下新光人壽業務資深副總經理林立曄與台新投信總經理葉柱均共同出席。典禮後舉行專業講座，聚焦當前國際局勢與經濟趨勢、創新金融服務及海外置產契機。

台新銀表示，自2019年成立私人銀行事業處以來，積極拓展國際布局，已先後於香港、新加坡設立據點，打造國際化服務。過去三年，私人銀行資產管理規模成長近六倍。此次進駐南台灣，台新私人銀行將以海外成功經驗為基礎，持續導入多元產品與國際視野，提供在地高資產客戶全方位的全球資產配置服務。