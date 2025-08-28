壽險公會籲實支實付險合理調費 陳慧遊強調「凍漲非萬靈丹」

壽險公會今（28）日召開第10屆第1次會員代表大會並完成理監事改選，現任理事長陳慧遊順利連任。他在會後針對近期社會高度關注的「實支實付型醫療險保費調整」議題發表看法，強調漲價雖然敏感，但為了保險制度能長久運作，「凍漲不是萬靈丹，重點在於如何漲得有道理。」

陳慧遊表示，近年醫療技術快速進步，自費醫材與療程愈來愈多，實支實付險理賠金額持續走高，導致保險公司損失率惡化。若保費長期不調整，將使保險公司難以永續經營，最終恐怕導致產品退出市場，反而讓民眾，尤其是年輕世代，買不到保障。他舉例，就像大學學雜費若長期凍漲，學生與家長短期雖然受惠，但長期會造成校園硬體更新不足、優秀師資留不住，競爭力反而下降，保險制度亦然。

壽險公會今日改選結果，也一如市場預期，由陳慧遊成功連任理事長。他在致詞時回顧，過去一年雖然全球政經環境多變、金融市場挑戰不斷，台灣壽險業仍展現出經營韌性。2024年總保費收入達2兆4402億元，新契約保費收入8418億元，投保率維持在262.68%，至113年底，壽險業總資產達36兆9004億元，年成長5.7%。

他強調，這些數字顯示壽險業不僅守護國人健康與財務安全，也在厚植社會安定方面扮演重要角色。未來他將繼續代表業界與政府溝通，推動公平待客、提升永續韌性，讓保險業在變動的環境下依舊能成為社會安定的後盾。