異業創新、接軌國際 兆豐產險獲台灣保險卓越獎雙料殊榮

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐產險獲第11屆臺灣保險卓越獎「保戶服務專案企畫卓越獎—金質獎」及「人才培訓專案企畫卓越獎—金質獎」雙獎肯定。圖／兆豐產險提供
兆豐金控（2886）旗下兆豐產險指出，第11屆臺灣保險卓越獎頒獎典禮27日於福華文教會館舉行，兆豐產險榮獲「保戶服務專案企畫卓越獎—金質獎」及「人才培訓專案企畫卓越獎—金質獎」雙獎肯定，顯示兆豐產險積極與市場接軌，深耕培育國際人才，具企業前瞻性。

為提升海外旅遊平安險投保便利性，兆豐保險與將來銀行、中華電（2412）進行三方異業合作，打造「一站式購足」的投保服務，提供客戶更貼近生活的金融體驗。透過投保流程優化，專案上線後相較去年同期原兆豐保險與將來銀行合作案網路投保件數成長將近5倍，大幅提升海外旅平險保險滲透率，藉此營造金融包容友善環境，實現普惠金融的目標。

在人才培訓方面，為因應國際保險監管規範變革，兆豐保險攜手東吳大學，推出「IFRS 17 及 ICS 保險人才培育計畫」，透過企業實習與專業課程訓練，培養具備國際視野與實務能力的保險專業人才，並利用合作研究成果來改善現有產品或服務，進而促使內部技能再培訓與人才轉型，適應變化莫測的市場環境，提升企業創新競爭力，與國際接軌。

面對全球氣候變遷、數位轉型與全球化的多重挑戰，兆豐保險積極推動創新合作，透過理論與實務結合的人才培訓課程，「校企合作，產學共育」，讓在校學子畢業後能真正學以致用，快速接軌國際市場趨勢；此外，透過異業結盟，將金融科技與保險科技的應用結合，深化金融保險數位服務，致力提供保戶更便利、更全面的保障。兆豐保險將持續秉持「用心兆顧，待客至上」的精神，發揮正向影響力，引領社會邁向美好未來。

