市場靜待美通膨數據 新台幣連3貶收在30.588元

快訊

中央社／ 台北28日電
新台幣示意圖。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
市場觀望美國通膨數據，且台股下挫，熱錢續流出，新台幣延續貶勢，今天收盤收在30.588元，貶值0.6分，匯價連3貶，並改寫近4個月低點，台北及元太外匯市場總成交金額略為放大至16.035億美元。

美國聯準會Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）於全球央行年會演說釋放降息的鴿派訊號，市場緊盯即將公布的美國通膨與非農數據，據以判斷後續降息速度。

市場觀望氛圍濃厚下，新台幣兌美元本週呈現盤整格局，今天以30.55元開盤，因美元走弱，盤中最高觸及30.52元，但隨著台股下挫、台積電最後一盤湧現賣壓，外資午後擴大匯出，匯價翻貶，最低為30.596元。

外匯交易員表示，時序來到月底，出口商有實質拋匯需求，貶勢受抑，新台幣這幾天僅是小幅走弱；月底過後，出口商不急於拋匯，且美國經濟數據可能又讓風向轉變，下週或許是新的局面。

外匯交易員分析，美國將陸續公布通膨、就業數據，都是聯準會看重的經濟指標，如果數據不好，強化降息預期，美元走弱，新台幣可能略有反彈；反之經濟數據優於預期，支撐美元，則打壓亞幣表現。

即便美國經濟數據牽動降息預期，進而影響匯市。外匯交易員認為，短線新台幣還是站穩30元，因為美國聯準會就算降息，利率仍高於其他主要經濟體，台灣方面，台股已經改寫歷史高點，獲利了結賣壓湧現，外資偏向匯出，除非有重大利多吸引外資回頭，否則新台幣應維持區間偏弱格局。

Fed 降息 新台幣 聯準會

