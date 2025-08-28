街口支付公布突破700萬用戶 推出慶祝活動

街口支付緊追一卡通，用戶數也突破700萬大關，成為全台第二家突破700萬用戶的電子支付業者，展現其深厚市場基礎與品牌信任。並祭出「感謝有你，陪伴街口」活動，在雙北、桃園、台中等七個夜市推出閃購活動，並在9月第一周推驚喜返幣，以及App支付加碼等優惠。

街口支付指出，儘管母公司街口金科與泰山的訴訟風波曾一度引發關注，外界甚至預測電子支付市場將面臨大洗牌，因主管機關金管會出面「掛保證」強調相關款項、交易正常，街口支付快速穩定品牌恢復使用，持續吸引用戶與店家重建信心。

根據金管會最新公布電子支付業者6月相關營運數字，街口支付6月用戶692.9萬戶，當月代理收付實質交易款項金額約59.03億元，當月收受儲值款項金額86.99億元；代理收付款項餘額30.69億元，儲值款項餘額12.39億元。

街口支付指出，8月用戶總數突破700萬人，符合公司預期成長目標。7月份交易狀況受外部事件影響出現短暫波動，但隨後已見回穩趨勢，7月整體交易金額相較6月僅略低約一成，影響幅度低於市場普遍預期，顯示良好的營運韌性與使用穩定度。

綜觀今(2025)年上半年，街口支付交易金額年增達近四成，其中跨境服務的全面布局功不可沒。包括與日本PayPay合作的付款服務，在2025年上半年交易金額幾近翻倍；Apple服務綁定自動扣款與淘寶電商付款功能，自去年底推出以來亦快速擴大使用基礎，交易表現屢創新高，展現街口近年積極布局跨境市場的策略正持續開花結果。