方舟投資凱西‧伍德首度來台 分享「顛覆式創新投資」

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
方舟投資（ARK Invest）創辦人暨執行長凱西‧伍德（Cathie Wood）首度來台，分享「顛覆式創新投資」。記者曾學仁／攝影
方舟投資（ARK Invest）創辦人暨執行長凱西．伍德（Cathie Wood）首度來台，分享「顛覆式創新投資」。「女股神」方舟投資創辦人暨執行長凱西．伍德下午在政大公企中心，分享對AI的看法，表示目前是她見過前所未有的趨勢，多頭走勢將會持續並看好自駕技術在未來的5到10年，可在全球創造營收8至10兆美元（約新台幣244-305兆元）的市場。

凱西．伍德表示，ARK鎖定五大科技平台，包含機器人、能源、AI、區塊鏈、基因定序，其中AI是最重要的功能，會加速平台的發展，生產力的提升。

