勤業眾信進駐亞洲資產管理中心高雄專區 今掛牌成立服務中心

「亞洲資產管理中心高雄專區」7月揭牌設立，勤業眾信聯合會計師事務所今天正式進駐並掛牌設置「勤業眾信亞資創新服務中心」，將提供風險管理、金融創新、數位監理、稅務法律與財富傳承等一站式解決方案。

高市府經發局表示，高雄與中央攜手建構「亞洲資產管理中心高雄專區」，7月22日聯合揭牌時已有近50家金融機構高階幹部齊聚，展現專區聚落效應。除銀行、投信投顧、保險等金融業者外，律師及專業顧問服務也同步加入，讓金融專區服務鏈更完整。

勤業眾信亞資創新服務中心今掛牌，高雄市政府經濟發展局副局長陳怡良及19家金融業者共襄盛舉。

總裁柯志賢表示，「再全球化」浪潮下，企業面臨供應鏈重組、數位轉型與淨零經濟等多重挑戰，迫切需要一個能結合資源、政策與專業的平台。將提供涵蓋合規與風險管理、金融創新與數位監理、稅務法律與財富傳承等一站式解決方案，為南台灣企業提供完整的生態鏈支援，協助企業快速落地、拓展國際市場。