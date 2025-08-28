快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
勤業眾信亞資創新服務中心今天掛牌成立，左起為勤業眾信總裁柯志賢、高市府經發局副局長陳怡良、勤業眾信亞資創新服務中心南區主持會計師郭麗園。圖／高市經發局提供
勤業眾信亞資創新服務中心今天掛牌成立，左起為勤業眾信總裁柯志賢、高市府經發局副局長陳怡良、勤業眾信亞資創新服務中心南區主持會計師郭麗園。圖／高市經發局提供

「亞洲資產管理中心高雄專區」7月揭牌設立，勤業眾信聯合會計師事務所今天正式進駐並掛牌設置「勤業眾信亞資創新服務中心」，將提供風險管理、金融創新、數位監理、稅務法律與財富傳承等一站式解決方案。

高市府經發局表示，高雄與中央攜手建構「亞洲資產管理中心高雄專區」，7月22日聯合揭牌時已有近50家金融機構高階幹部齊聚，展現專區聚落效應。除銀行、投信投顧、保險等金融業者外，律師及專業顧問服務也同步加入，讓金融專區服務鏈更完整。

勤業眾信亞資創新服務中心今掛牌，高雄市政府經濟發展局副局長陳怡良及19家金融業者共襄盛舉。

總裁柯志賢表示，「再全球化」浪潮下，企業面臨供應鏈重組、數位轉型與淨零經濟等多重挑戰，迫切需要一個能結合資源、政策與專業的平台。將提供涵蓋合規與風險管理、金融創新與數位監理、稅務法律與財富傳承等一站式解決方案，為南台灣企業提供完整的生態鏈支援，協助企業快速落地、拓展國際市場。

勤業眾信亞資創新服務中心南區主持會計師郭麗園指出，勤業眾信南區服務範疇橫跨台南與高雄兩地，在地深耕逾50年，累積豐富區域經驗與專業資源，創新服務中心將持續發展為跨境營運、科技轉型及人才培育的核心基地。

勤業眾信聯合會計師事務所今天起正式進駐「亞洲資產管理中心高雄專區」，成立亞資創新服務中心。圖／高市經發局提供
勤業眾信聯合會計師事務所今天起正式進駐「亞洲資產管理中心高雄專區」，成立亞資創新服務中心。圖／高市經發局提供

財富 會計師 經濟發展

追星人不能猶豫！高雄推演唱會經濟 「這縣市」旅客消費增10.84%最高

高雄積極推動演唱會經濟，聯卡中心今天發布最新數據，發現國外巨星演唱會帶動北部粉絲消費成長，其中來自台北市的旅客消費提升1...

陳慧遊續掌壽險公會！談實支險保費調整 強調「凍漲不是萬靈丹」

壽險公會28日召開第10屆第1次會員代表大會，由理事長陳慧遊主持，金管會副主委陳彥良、保險局副局長蔡火炎蒞會觀禮，大會除...

勤業眾信進駐亞洲資產管理中心高雄專區 今掛牌成立服務中心

「亞洲資產管理中心高雄專區」7月揭牌設立，勤業眾信聯合會計師事務所今天正式進駐並掛牌設置「勤業眾信亞資創新服務中心」，將...

華銀重返股市！長短期投資總部位重回300億 今年股利財更多

華南金控今日舉行第2季法說會，其中華銀在法說會上揭露，相較於第1季調降台股投資部位，華銀在第2季重返股市加碼，迄今投資部...

不再受銀行青睞？公務員也受限貸令衝擊 房貸額度從八成掉到六成

公務員向來是銀行眼中的「房貸資優生」，不僅利率優惠、額度也高，幾乎申請必過。然而，專家分享近期遇到一起案例，在限貸令衝擊...

房貸戶別急！合庫：500億至600億正在申請 只要核准一定在今年內撥貸

合庫金控今日召開法說會，其中對於房貸最新概況，合庫主管在法說會上指出，目前餘額為8500億元，且觀察市場上的房貸需求量仍...

