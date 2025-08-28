追星人不能猶豫！高雄推演唱會經濟 「這縣市」旅客消費增10.84%最高

高雄積極推動演唱會經濟，聯卡中心今天發布最新數據，發現國外巨星演唱會帶動北部粉絲消費成長，其中來自台北市的旅客消費提升10.84%最高，國外旅客以香港粉絲刷卡金額增加逾38%最高。

近年國際巨星BLACKPINK、Coldplay、紅髮艾德（Ed Sheeran）、火星人布魯諾（Bruno Mars），以及本土天團五月天、告五人接連在高雄國家體育場演出，聯卡中心信用卡大數據平台今天發布「演唱會經濟崛起：高雄演唱會的觀光與消費分析」報告，分析2023年至2025年間，國內外巨星在高雄市舉辦演唱會，對城市帶來的經濟效益。

聯卡中心指出，數據顯示，高雄演唱會的觀眾以國內旅客為主力，比率超過96%，但國外巨星演唱會仍具跨國吸引力，國外旅客比率達3.85%，高於國內巨星場次的2.20%，不僅帶動本地消費，也提升高雄觀光的國際能見度。

進一步分析旅客來源，國外巨星演唱會吸引外縣市觀眾占比達79.19%，其中雙北旅客占3成，超越高雄在地觀眾，國內巨星場次則以中南部粉絲居多；國外旅客方面，不論國內、外巨星演唱會，皆以香港旅客最大宗，占比超過4成。

聯卡中心表示，演唱會所帶動的國內旅客消費能量十分驚人，其中又以北部旅客的消費力提升最為明顯，台北市、新北市、桃園市的旅客消費金額分別增加10.84%、8.30%與7.40%；另參與國外巨星演唱會的香港旅客，其消費金額提升38.11%，參與國內巨星演唱會也提升34.58%。

消費結構方面，聯卡中心說明，可以發現距離高雄越遠的旅客，住宿消費占比越高，北部旅客在住宿的消費占比超過一半，每卡消費金額新台幣3630元居冠；國外旅客的住宿消費每卡消費金額高達8772元，反映其在台停留時間較長，或偏好高品質住宿選項，是極具開發潛力的族群。

消費足跡方面，聯卡中心補充，國內旅客以左營區最為集中，聚焦於世運主場館周邊，三民、鳳山與小港區的滲透率低於一般旅客水準，可投入觀光資源作為消費潛力機會點；國外旅客主要集中在左營、新興、前鎮與小港區，多分布於交通樞紐與主要展演場域周邊，至於鼓山與前金區滲透率低於一般旅客，具備潛力。