快訊

急撤員工！記憶體大廠美光「白色廢氣」洩漏 4人嘔吐共12人就醫

不是珍奶！外媒點名「1台灣經典飲料」更清爽 在家也能輕鬆做

聽新聞
0:00 / 0:00

追星人不能猶豫！高雄推演唱會經濟 「這縣市」旅客消費增10.84%最高

中央社／ 台北28日電
信用卡示意圖。圖／AI生成
信用卡示意圖。圖／AI生成

高雄積極推動演唱會經濟，聯卡中心今天發布最新數據，發現國外巨星演唱會帶動北部粉絲消費成長，其中來自台北市的旅客消費提升10.84%最高，國外旅客以香港粉絲刷卡金額增加逾38%最高。

近年國際巨星BLACKPINK、Coldplay、紅髮艾德（Ed Sheeran）、火星人布魯諾（Bruno Mars），以及本土天團五月天、告五人接連在高雄國家體育場演出，聯卡中心信用卡大數據平台今天發布「演唱會經濟崛起：高雄演唱會的觀光與消費分析」報告，分析2023年至2025年間，國內外巨星在高雄市舉辦演唱會，對城市帶來的經濟效益。

聯卡中心指出，數據顯示，高雄演唱會的觀眾以國內旅客為主力，比率超過96%，但國外巨星演唱會仍具跨國吸引力，國外旅客比率達3.85%，高於國內巨星場次的2.20%，不僅帶動本地消費，也提升高雄觀光的國際能見度。

進一步分析旅客來源，國外巨星演唱會吸引外縣市觀眾占比達79.19%，其中雙北旅客占3成，超越高雄在地觀眾，國內巨星場次則以中南部粉絲居多；國外旅客方面，不論國內、外巨星演唱會，皆以香港旅客最大宗，占比超過4成。

聯卡中心表示，演唱會所帶動的國內旅客消費能量十分驚人，其中又以北部旅客的消費力提升最為明顯，台北市、新北市、桃園市的旅客消費金額分別增加10.84%、8.30%與7.40%；另參與國外巨星演唱會的香港旅客，其消費金額提升38.11%，參與國內巨星演唱會也提升34.58%。

消費結構方面，聯卡中心說明，可以發現距離高雄越遠的旅客，住宿消費占比越高，北部旅客在住宿的消費占比超過一半，每卡消費金額新台幣3630元居冠；國外旅客的住宿消費每卡消費金額高達8772元，反映其在台停留時間較長，或偏好高品質住宿選項，是極具開發潛力的族群。

消費足跡方面，聯卡中心補充，國內旅客以左營區最為集中，聚焦於世運主場館周邊，三民、鳳山與小港區的滲透率低於一般旅客水準，可投入觀光資源作為消費潛力機會點；國外旅客主要集中在左營、新興、前鎮與小港區，多分布於交通樞紐與主要展演場域周邊，至於鼓山與前金區滲透率低於一般旅客，具備潛力。

消費 觀光 香港 刷卡 演唱會 信用卡

延伸閱讀

路跑／2026高雄富邦馬拉松 啦啦隊女神朴旻曙挑戰半馬

「三金天王」盧廣仲唱出深夜情緒！新歌奪榜首、演唱會全場完售秒光

影／台88線施工掉落碎石導致高雄騎士喪命？伸縮縫竟還有很多碎石

勤業眾信亞資創新中心揭牌 助南台灣企業進軍國際

相關新聞

追星人不能猶豫！高雄推演唱會經濟 「這縣市」旅客消費增10.84%最高

高雄積極推動演唱會經濟，聯卡中心今天發布最新數據，發現國外巨星演唱會帶動北部粉絲消費成長，其中來自台北市的旅客消費提升1...

陳慧遊續掌壽險公會！談實支險保費調整 強調「凍漲不是萬靈丹」

壽險公會28日召開第10屆第1次會員代表大會，由理事長陳慧遊主持，金管會副主委陳彥良、保險局副局長蔡火炎蒞會觀禮，大會除...

勤業眾信進駐亞洲資產管理中心高雄專區 今掛牌成立服務中心

「亞洲資產管理中心高雄專區」7月揭牌設立，勤業眾信聯合會計師事務所今天正式進駐並掛牌設置「勤業眾信亞資創新服務中心」，將...

華銀重返股市！長短期投資總部位重回300億 今年股利財更多

華南金控今日舉行第2季法說會，其中華銀在法說會上揭露，相較於第1季調降台股投資部位，華銀在第2季重返股市加碼，迄今投資部...

不再受銀行青睞？公務員也受限貸令衝擊 房貸額度從八成掉到六成

公務員向來是銀行眼中的「房貸資優生」，不僅利率優惠、額度也高，幾乎申請必過。然而，專家分享近期遇到一起案例，在限貸令衝擊...

房貸戶別急！合庫：500億至600億正在申請 只要核准一定在今年內撥貸

合庫金控今日召開法說會，其中對於房貸最新概況，合庫主管在法說會上指出，目前餘額為8500億元，且觀察市場上的房貸需求量仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。