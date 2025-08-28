華銀重返股市！長短期投資總部位重回300億 今年股利財更多

華南金控今日舉行第2季法說會，其中華銀在法說會上揭露，相較於第1季調降台股投資部位，華銀在第2季重返股市加碼，迄今投資部位合計長短期投資，已重返300億元，6月底的長期與短期股票投資合計300億元，且今年預估股利將近19億元，比去年小幅成長。

對於雙率在獲利及淨值的影響，華銀行政管理群副總江景平在法說會上分析，美元對新台幣每變動1元，華銀的淨值受影響16億元、對獲利影響1.2億元，對OCI（其他綜合損益）部位影響14.8億元。華銀也分析，若聯準會利率下降1碼（0.25個百分點），存放利差3個基本點（1個基本點是0.01個百分點），未來12個月淨收益增加14.8億左右。

至於SWAP（換匯）收益，華銀上半年43億元，下半年將略減，去年有105億元收益，全年估計在去年的7成多，最主要於美元對台幣利差縮小；若以債券部位觀察，華銀揭露，台債平均期間3年多，外債2年多，因應聯準會降息在即，國銀不僅增加債券部位，而且分散不同國、幣別，同時會在公債、金融債及公司債分散配置。

華銀主掌企金業務的華銀副總張炳輝指出，川普關稅將帶來企業的轉單效應，包括降低美國出口比重，也會帶動研發轉型、及供應鏈重組，華銀會適時協助企業給予融資專案；他也指出，授信風險已要求銀行主動關懷客戶，6月時已全面了解，透過實地拜訪了解關稅對企業營運的衝擊。

對於華銀是否參與穩定幣發行，華南金控總經理李耀卿分析，觀察美國的情況，穩定幣的後市仍有待觀察，包括雖然美國通過穩定幣的「天才法案」，但仍很多障礙要釐清，且尤其是孳息的部分，對銀行並非很友善，因此對於穩定幣的參與，華銀仍較為謹慎。

針對房貸業務，華銀主掌個金及財管業務副總黃守良則指出，目前由於額度仍緊，因此，對首購及新青安的房貸，仍有排撥情況，不論是土建融的分戶房貸，或其他個人的房貸，都會配合適合的時間點撥放，排隊時間大約2至3個月。