業界盼調整醫療險保費 許舒博：保險應回歸實質保障

外界關注如何看待保證續保醫療險調整保費一事，台灣人壽董事長身兼全民健康保險會委員許舒博今天表示，保險應回歸到實質保障的本質，希望醫院醫材價格要有一致性，不然保險業者也無所適從，將與準衛福部長石崇良溝通相關議題。

壽險業實支實付醫療險近年熱賣，但因自費項目增加，加上保險公司認為醫生引導病患選擇特定醫療服務，進而衍生理賠認定爭議，導致近期部分實支實付醫療險損失率暴增。金管會委託保發中心研議「一年期以下傷害保險及健康保險商品訂價合理性作業指引」，保單須符合2特定條件才能申請調整保費，第1年最多漲3成，後續每年上限1成，引起外界關注。

行政院今天宣布行動創新AI內閣2.0啟動，健保署長石崇良將升任衛福部長。許舒博今天受訪表示，保險要回歸到實質保障的本質，作為全民健康保險會委員，也會跟準衛福部長石崇良溝通相關議題。

對於目前醫生提供民眾使用醫療服務建議，許舒博指出，希望自費醫材不要無限上綱，加上現在每家醫院的醫材價格也不同，希望醫材價格有一致性，不然也讓保險業者無所適從。

至於保證續保醫療險調費議題，壽險公會理事長陳慧遊今天受訪時表示，都還在討論中，主管機關也要兼顧各方聲音，不管是「一定不能漲」、還是「一次漲太多」，外界都不樂見，不能調漲的話，可能以後買不到相關產品，應思考怎麼做才符合永續，未來也會跟衛福部有更多討論。

陳慧遊指出，像學雜費如果永遠凍漲，可能學生跟家長很高興，但學校可能所有成本都在上漲，導致設備無法維修，或是難以找到一流師資等，凍漲不是萬靈丹，會影響到許多看不到的競爭力，若要調整，同時也須思考如何調得有道理。