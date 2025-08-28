快訊

急撤員工！記憶體大廠美光「白色廢氣」洩漏 4人嘔吐共12人就醫

不是珍奶！外媒點名「1台灣經典飲料」更清爽 在家也能輕鬆做

業界盼調整醫療險保費 許舒博：保險應回歸實質保障

中央社／ 台北28日電
台灣人壽董事長兼全民健康保險會委員許舒博。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
台灣人壽董事長兼全民健康保險會委員許舒博。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

外界關注如何看待保證續保醫療險調整保費一事，台灣人壽董事長身兼全民健康保險會委員許舒博今天表示，保險應回歸到實質保障的本質，希望醫院醫材價格要有一致性，不然保險業者也無所適從，將與準衛福部石崇良溝通相關議題。

壽險業實支實付醫療險近年熱賣，但因自費項目增加，加上保險公司認為醫生引導病患選擇特定醫療服務，進而衍生理賠認定爭議，導致近期部分實支實付醫療險損失率暴增。金管會委託保發中心研議「一年期以下傷害保險及健康保險商品訂價合理性作業指引」，保單須符合2特定條件才能申請調整保費，第1年最多漲3成，後續每年上限1成，引起外界關注。

行政院今天宣布行動創新AI內閣2.0啟動，健保署長石崇良將升任衛福部長。許舒博今天受訪表示，保險要回歸到實質保障的本質，作為全民健康保險會委員，也會跟準衛福部長石崇良溝通相關議題。

對於目前醫生提供民眾使用醫療服務建議，許舒博指出，希望自費醫材不要無限上綱，加上現在每家醫院的醫材價格也不同，希望醫材價格有一致性，不然也讓保險業者無所適從。

至於保證續保醫療險調費議題，壽險公會理事長陳慧遊今天受訪時表示，都還在討論中，主管機關也要兼顧各方聲音，不管是「一定不能漲」、還是「一次漲太多」，外界都不樂見，不能調漲的話，可能以後買不到相關產品，應思考怎麼做才符合永續，未來也會跟衛福部有更多討論。

陳慧遊指出，像學雜費如果永遠凍漲，可能學生跟家長很高興，但學校可能所有成本都在上漲，導致設備無法維修，或是難以找到一流師資等，凍漲不是萬靈丹，會影響到許多看不到的競爭力，若要調整，同時也須思考如何調得有道理。

保險 醫材 醫療險 許舒博 衛福部 石崇良

延伸閱讀

五大醫團讚邱泰源爭取7百億挹注健保 籲石崇良維持總額成長率5.5%

卓內閣改組16人 賴總統揭三特色：年輕、專業、有經驗

將卸任衛福部長 邱泰源：每天做好工作為國家努力

石崇良接衛福部長 護理界按讚、盼解決護理痛點

相關新聞

追星人不能猶豫！高雄推演唱會經濟 「這縣市」旅客消費增10.84%最高

高雄積極推動演唱會經濟，聯卡中心今天發布最新數據，發現國外巨星演唱會帶動北部粉絲消費成長，其中來自台北市的旅客消費提升1...

陳慧遊續掌壽險公會！談實支險保費調整 強調「凍漲不是萬靈丹」

壽險公會28日召開第10屆第1次會員代表大會，由理事長陳慧遊主持，金管會副主委陳彥良、保險局副局長蔡火炎蒞會觀禮，大會除...

勤業眾信進駐亞洲資產管理中心高雄專區 今掛牌成立服務中心

「亞洲資產管理中心高雄專區」7月揭牌設立，勤業眾信聯合會計師事務所今天正式進駐並掛牌設置「勤業眾信亞資創新服務中心」，將...

華銀重返股市！長短期投資總部位重回300億 今年股利財更多

華南金控今日舉行第2季法說會，其中華銀在法說會上揭露，相較於第1季調降台股投資部位，華銀在第2季重返股市加碼，迄今投資部...

不再受銀行青睞？公務員也受限貸令衝擊 房貸額度從八成掉到六成

公務員向來是銀行眼中的「房貸資優生」，不僅利率優惠、額度也高，幾乎申請必過。然而，專家分享近期遇到一起案例，在限貸令衝擊...

房貸戶別急！合庫：500億至600億正在申請 只要核准一定在今年內撥貸

合庫金控今日召開法說會，其中對於房貸最新概況，合庫主管在法說會上指出，目前餘額為8500億元，且觀察市場上的房貸需求量仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。