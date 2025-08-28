合庫金法說會／房貸量大！尚有五百億元申請中 核準案件年底前必撥款

合庫金（5880）28日舉行法說會，房貸市佔率第四的合庫銀行目前房貸餘額8,500億元，銀行法第72-2條比率介於28％-28.5％之間，不動產集中度在國銀平均值36.9％以下，預估下半年由於目前房貸申請量大，目前還有五、六百億元申請中，但只要已核准案件一定在今年底撥款。

房貸市場持續緊張，合庫主管表示，以自住型、首購、青安及政府重視的換屋族為主要承做對象。至於土建融則受央行和政府穩定房價管控措施持續發酵，對下半年土建融貸款動能審視看待，目前餘額與去年底相當。

合庫上半年房貸較去年底成長5-7%，合庫主管坦言由於還有五、六百億元申請中，「金額非常大」，管控主要以本行土建融分批房貸為主，但對於已核准案件會盡快在今年度撥款。其他部分會視還款狀態看是否有額度空出來讓客戶承作。