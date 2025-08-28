快訊

美擴大關稅戰、習近平「一封信」讓中印關係融冰 專家諷川普促和有功

安全下莊！超思蛋偵查2年...農業部官員都沒事 陳吉仲、陳駿季均簽結

綠17議員「請賴總統正視危機」新聞 驚見「卓榮泰官方帳號」按讚

公務員也受限貸令衝擊！房貸額度從八成掉到六成

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
限貸令上路後，房市冷颼颼，各縣市移轉棟數都出現大幅下降。記者李定宇／攝影
限貸令上路後，房市冷颼颼，各縣市移轉棟數都出現大幅下降。記者李定宇／攝影

公務員向來是銀行眼中的「房貸資優生」，不僅利率優惠、額度也高，幾乎申請必過。然而，專家分享近期遇到一起案例，在限貸令衝擊下，連這群最受銀行青睞的客戶，也開始面臨房貸核准縮水的困境。

正業地政士事務所所長鄭文在說明，以往大型行庫如土地銀行、華南、彰銀、中信與台灣銀行，都曾搶標公教人員專案貸款，吸引這批穩定收入的客群，2025年至2027年承辦的銀行為台灣銀行，目前公務員貸款利率為郵政2年期定存機動利率加碼0.465%，約落在2.185%。

相比市面上2.8%至3.2%的房貸利率，公教貸款每貸1,000萬元，每年能省下約6萬至10萬元利息，長期深受公務員青睞。

不過，市場管制改變了遊戲規則。鄭文在指出，近期有一位基層公務員在新北購買總價約2,000萬元的大樓與車位，名下雖有房但無貸款，原希望貸款八成（1,600萬元），卻遭台灣銀行婉拒，只能核准六成（1,200萬元）。

鄭文在說，原因並非信用瑕疵，而是銀行將「所得比」標準自1.2倍調高至2倍，導致核貸金額縮減，該名買方被迫自備款從400萬元增加到800萬元，只能轉往民營銀行辦理。

鄭文在說，這代表即便是過去的「房貸資優生」，如今也得擔心貸不到款。不過，公務員身份條件仍具優勢，因專案貸款不限首購，只要信用正常，日後仍可透過「轉貸」方式回到公教貸款，享受較低利率。

隨著房價節節攀升，基層公務員也感受到買房壓力，不再像過去一樣能輕鬆貸到高額房貸。鄭文在直言，這波打房政策讓公務員「從天堂跌回凡間」，希望未來政策能在抑制炒房與保障自住需求間取得平衡。

房貸 公務員 台灣銀行

延伸閱讀

房貸戶別急！合庫：500億至600億正在申請 只要核准一定在今年內撥貸

撐不住！七都房價跌幅擴大 這裡季跌近4%最慘

卓榮泰籲「水龍頭開大一點」 央行9月理監事會房貸管制受矚目

川普開除Fed理事庫克且即刻生效震撼市場 央行獨立性恐不保

相關新聞

卓揆籲水龍頭要開大 台銀：「一直都開很大」前七月房貸淨增578億元

對於民眾的「房貸荒」，卓揆要求銀行的「水龍頭開大一點」。台灣金控暨台灣銀行董事長凌忠嫄今日受訪時指出，台灣銀行目前房貸業...

陳慧遊續掌壽險公會！談實支險保費調整 強調「凍漲不是萬靈丹」

壽險公會28日召開第10屆第1次會員代表大會，由理事長陳慧遊主持，金管會副主委陳彥良、保險局副局長蔡火炎蒞會觀禮，大會除...

聯邦LINE Bank聯名卡回饋加碼最高10.5% 獨家限量minini卡面萌度爆表

被譽為「網購、娛樂神卡」的聯邦LINE Bank聯名卡再度加碼，扣款禮現金回饋自即日起由3%提升至5%，指定網購、影音與...

路透：金管會祭「紅蘿蔔」 壽險改善幣別錯配 可望獲資本奬勵

根據兩位消息人士，金管會近期要求10多家採用暫行措施、釋出責任準備金的壽險公司，在8月底前提交「強化經營韌性報告」，後續...

全世界首張木質信用卡 臺銀「綠行卡」 登場 目標首年3萬張

臺灣銀行28日正式發行全台首張木質信用卡「綠行卡」，該行董事長凌忠嫄率領管理團隊宣告臺銀踏入永續金融新階段。凌忠嫄表示，...

房貸戶別急！合庫：500億至600億正在申請 只要核准一定在今年內撥貸

合庫金控今日召開法說會，其中對於房貸最新概況，合庫主管在法說會上指出，目前餘額為8500億元，且觀察市場上的房貸需求量仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。