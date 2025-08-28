公務員也受限貸令衝擊！房貸額度從八成掉到六成

公務員向來是銀行眼中的「房貸資優生」，不僅利率優惠、額度也高，幾乎申請必過。然而，專家分享近期遇到一起案例，在限貸令衝擊下，連這群最受銀行青睞的客戶，也開始面臨房貸核准縮水的困境。

正業地政士事務所所長鄭文在說明，以往大型行庫如土地銀行、華南、彰銀、中信與台灣銀行，都曾搶標公教人員專案貸款，吸引這批穩定收入的客群，2025年至2027年承辦的銀行為台灣銀行，目前公務員貸款利率為郵政2年期定存機動利率加碼0.465%，約落在2.185%。

相比市面上2.8%至3.2%的房貸利率，公教貸款每貸1,000萬元，每年能省下約6萬至10萬元利息，長期深受公務員青睞。

不過，市場管制改變了遊戲規則。鄭文在指出，近期有一位基層公務員在新北購買總價約2,000萬元的大樓與車位，名下雖有房但無貸款，原希望貸款八成（1,600萬元），卻遭台灣銀行婉拒，只能核准六成（1,200萬元）。

鄭文在說，原因並非信用瑕疵，而是銀行將「所得比」標準自1.2倍調高至2倍，導致核貸金額縮減，該名買方被迫自備款從400萬元增加到800萬元，只能轉往民營銀行辦理。

鄭文在說，這代表即便是過去的「房貸資優生」，如今也得擔心貸不到款。不過，公務員身份條件仍具優勢，因專案貸款不限首購，只要信用正常，日後仍可透過「轉貸」方式回到公教貸款，享受較低利率。

隨著房價節節攀升，基層公務員也感受到買房壓力，不再像過去一樣能輕鬆貸到高額房貸。鄭文在直言，這波打房政策讓公務員「從天堂跌回凡間」，希望未來政策能在抑制炒房與保障自住需求間取得平衡。