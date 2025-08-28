陳慧遊續掌壽險公會！談實支險保費調整 強調「凍漲不是萬靈丹」

壽險公會28日召開第10屆第1次會員代表大會，由理事長陳慧遊主持，金管會副主委陳彥良、保險局副局長蔡火炎蒞會觀禮，大會除理、監事會工作報告外，並進行理監事改選，由陳慧遊續任理事長，並提名台灣人壽總經理莊中慶、富邦人壽總經理陳世岳、國泰人壽執行副總經理林昭廷為副理事長。

金管會副主委陳彥良致詞時對於壽險公會帶領業者協助國家推動亞洲資產管理中心及壽險業資金投入公共建設，表達感謝之意。陳彥良表示，壽險公司有二張執照，一張是由金管會核發的特許營業執照，另一張執照是由社會大眾核發的，即是民眾對保險公司的信賴及信任，期許壽險業持續發揮安定社會的力量。

陳慧遊會後受訪時表示，27日舉行第11屆台灣保險卓越獎，南山人壽前董事長郭文德獲頒「終身成就卓越獎」殊榮，提到「誠信第一、服務至上」，他一直把此放在心上，保險就是人的行業、信賴的行業，要以誠信爭取大家信任，而隨著時代演進，保險要追求公平待客、永續，就要顧及員工、股東、保戶都需要均衡照顧，過去幾十年來發的保單，一定會有一些需要調整地方，在經過討論後，希望能達成共識，可以往更好地方去調整。

他也提到，壽險公司也要去反省為何過去做得不到位，以往可能因為實務經驗不足或醫療科技技術的進步迅速無法預測，導致賠率誤判，但因為壽險業者也是人不是神，有時候連明年的利率都預測不到，就如同大家去回顧半年前每一家所做的經濟預測，也因川普關稅全部打亂了，因此未來壽險公司在經營上也應保持彈性，面對不可預測世界變化。

談到現階段保戶最關心的一大議題，已有許多保險公司希望針對「一年期以下保證續保的個人健康保險」調整保費，陳慧遊表示，大家都還在研討當中，主管機關需要兼顧各方聲音，如果一定不能漲，或是一次漲太多，也是社會不樂見的，如果保費不能調整，以後的人可能就買不到保單，對年輕人不公平，對更年輕的人更是不公平，畢竟要看長遠，看如何能更永續。但陳慧遊強調，「凍漲不是萬靈丹」，但如何漲得有道理，這也是大家關注的。

陳慧遊說，保費調整議題不是因為壽險業接軌新制才開始討論，畢竟公共政策有其複雜性，就像政府打房，但不能一刀切讓年輕人貸不到款，因此保費漲不漲具有複雜性。

陳慧遊也對過去3年各理監事與全體壽險業者的配合，及公會工作同仁協助業務的推展表示感謝。他指出，在國際與兩岸情勢的變動下，也期許未來壽險公會克盡職責和業者共同努力，集思廣益，繼續發揮主管機關與產業間之溝通協調功能，使保險業繼續往前邁進。