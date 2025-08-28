勤業眾信亞資創新中心揭牌 助南台灣企業進軍國際

快訊

中央社／ 高雄28日電

「勤業眾信亞資創新服務中心」今天在高雄舉行揭牌儀式，將提供「合規與風險管理、金融創新與數位監理、稅務法律與財富傳承」等一站式解決方案，助南台灣企業將高雄當成進軍國際市場首選基地。

勤業眾信聯合會計師事務所今天在高雄辦公室正式掛上「勤業眾信亞資創新服務中心（Deloitte Asia AssetManagement Innovation Center）」招牌。高雄市經發局副局長陳怡良及元大銀行、玉山銀行、永豐銀行等19家金融業者參與。

勤業眾信總裁柯志賢表示，高雄為亞太區域發展的重要營運據點，「勤業眾信亞資創新服務中心」依託在地完善的基礎建設與政府政策優勢，整合專業服務資源，為高雄經濟發展注入全新動能。

柯志賢說，中心的成立彰顯勤業眾信深耕南台灣、布局創新生態系的戰略思維，標誌著制度化、規模化與接軌國際的專業服務體系正式成形，提供涵蓋合規與風險管理、金融創新與數位監理、稅務法律與財富傳承等一站式解決方案。

勤業眾信亞資創新服務中心南區主持會計師郭麗園說，中心的設立將吸引亞太區域企業進駐，推動南台灣形成全新產業聚落與亮點，進一步整合政策資源與專業服務，為企業拓展國際市場提供戰略平台。

郭麗園表示，透過此次掛牌啟用，勤業眾信將整合跨領域專業資源，並與政府機構、在地金融服務、科技服務及新創企業等夥伴攜手合作，共同打造高雄成為亞太資產管理重鎮，助力南台灣企業提升國際競爭力與市場韌性。

高雄市經發局表示，高雄市與中央合作建構亞洲資產管理中心高雄專區，7月22日聯合揭牌時已有近50家金融機構齊聚；未來將聚焦高資產業務、國際金融及家族辦公室布局，推動高雄成為鏈結全球資本重要基地。

