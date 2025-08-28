台新人壽榮獲「保障型商品推展卓越獎」金質獎

台新人壽於財團法人保險事業發展中心主辦「第十一屆臺灣保險卓越獎」評選中脫穎而出，獲頒「保障型商品推展卓越獎」金質獎，顯示台新人壽堅持用心提升國人保險保障，以及推動保障型商品表現卓越，獲得臺灣保險業最高榮譽肯定。臺灣保險卓越獎被譽為保險業界的國家級獎項，旨在鼓勵保險業者積極提升保險專業及服務品質，增進消費者權益之維護，以期共創保險業美好未來。

台新人壽表示，很榮幸獲得臺灣保險卓越獎肯定，這是對台新人壽積極開發及推展保障型商品、支持政府及主管機關政策、善盡社會責任的認同，未來將秉持集團認真、創新、永續信念，持續落實保險保障價值，肩負起對保戶承諾，以專業創造價值，提供多元優質解決方案，用心陪伴每位客戶走過人生重要時刻。

堅持貫徹保障理念的台新人壽，重視每位客戶保障需求，並積極推動保障型商品，不論是「新契約平均保額」、「新契約保額成長率」、「新契約保費及件數占比」還是「新契約保費成長率」，皆有優異表現，可看出台新人壽在保障型商品的保障強度及商品效益上推動成果，因此獲得評審委員青睞。

以保障型保險商品為主力並長期專注於提升國人保障意識的台新人壽，透過專業壽險顧問團隊、銀行保險與保經代三大通路，提供完整金融保險服務，堅持保障為優先，針對客戶人生不同階段，規劃保險保障解決方案，提供優質壽險服務，帶給臺灣家庭安心力量，讓愛與承諾化為實際行動。

面對多變環境與不可測的未來，民眾越需要保險來轉移人生中各種可能風險。台新人壽專注保險核心價值，堅持始終如一專業優質服務，持續提供民眾多元完善的保險保障和服務，做客戶堅實後盾，致力成為最值得民眾信賴的人壽保險公司。