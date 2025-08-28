群益投信攜中信銀推廣全民理財 鼓勵透過定期定額投資基金展開第一步

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

投資理財已是全民運動，為鼓勵民眾即早展開理財規劃，群益投信攜中國信託商業銀行舉辦「財富全壘打」理財活動，結合台灣民眾最為熟悉、最能激起熱情的棒球運動，特別邀請中華職棒大聯盟球星周思齊與專業投資理財專家一同分享理財經驗與投資觀念。

群益投信、中信銀的「財富全壘打」理財活動8月30日將台中市廣三SOGO百貨戶外廣場舉行，現場將會透過與棒球相關的互動遊戲來推廣理財觀念、鼓勵民眾透過定期定額投資基金展開投資第一步，打造長期穩健理財習慣，揮出人生財富的全壘打。

此次活動設計三道互動關卡，分別為一壘「財富打點王」、二壘「財富勝投王」，及三壘「財富鐵捕王」，邀請中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員擔任關主，與民眾一起同樂，並在遊戲過程中，理解定期定額、長期紀律理財的好處與重要性。

群益投信表示，一場精彩的棒球比賽，往往建立於球員的紀律訓練、球場戰術的運用，及冷靜沈著的心態之上，缺一不可，這些元素也正與定期定額投資理財的精神不謀而合。

群益投信說明，在踏上球場前，球員需歷經經年累月的訓練與調整，才得以保持最佳狀態，就如同投資講求長期紀律投入，既有助達成理財目標，也能享複利成效。進到比賽的過程，還需依據賽事狀況調整戰術內容，畢竟完美賽事不會只靠單一球員或單一策略來達成，這也就像是投資過程中的資產配置與彈性調整，以分散風險、掌握不同資產輪動契機，力求放大投資成效。

群益投信進一步指出，當賽事進入高潮迭起、比分拉鋸的關鍵時刻，也正是考驗球員的心態，唯有保持冷靜，才能做出正確判斷，逆轉劣勢、突破困境。投資亦是如此，當面對市場波動劇烈時，投資人若能維持理性與紀律，不因短期下跌就中斷定期定額投資，反而能更有效地攤平成本、不輕易錯過累積長期報酬的機會。

群益投信強調，希望透過此次活動，協助民眾以輕鬆易懂的方式了解投資理財其實並不難，越早展開、投入時間越長，越有助於實現人生各階段理財目標。

群益 定期定額

