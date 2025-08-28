房貸戶別急！合庫：500億至600億正在申請 只要核准一定在今年內撥貸

合庫金控今日召開法說會，其中對於房貸最新概況，合庫主管在法說會上指出，目前餘額為8500億元，且觀察市場上的房貸需求量仍大，尚有500至600億元仍在申請當中，未來將以自住、首購、新青安，和換屋族四大族群的房貸為主；若和去年底比較，合庫上半年房貸仍成長5%至7%，約成長500億元。

合庫主管在法說會上也揭露，按銀行法第72條之2的規定，目前該行比重低於28.5%；在管控方面，合庫主管指出，只要案件核准了：「一定讓其在今年能撥貸」合庫也指出，房貸承作仍以合庫的土地建築融資衍生的分戶房貸為主。土建融餘額則和去年底相當，房貸去年底為8000億元，上半年成長約500億元。

合庫首席經濟學家徐千婷指出，因為提前供貨等效應，使美國關稅的負面衝擊尚未顯現，甚至多個預測機構的全球經濟成長率還上修；另外，在提前下單備貨動作之下，歐洲及日本、台灣經濟成長率在今年都優於原先預期。

在國內經濟方面，徐千婷指出，主計總處已大幅上修至4%以上，上修1.3個百分點，亦為歷年修正最高，主要在於AI及新興科技應用，帶動電子零組件及資通訊等主力出口產品大為擴張，商品出口年增率也因而高達24%，相對而言傳統產業承受力較弱；至於匯率方面，從美元指數來觀察，市場一致認為聯準會9月降息，使美元偏弱，另外，再加上川普政府干預聯準會獨立性、美國財政，都會使美元偏弱。至於各國匯率，徐千婷認為，也會受個別進出口、外資匯出入、央行政策的影響，也將是觀察台幣匯率走勢的方向。

合庫也對房貸最新概況指出，下半年的房貸申請量仍大，合庫將以自住、首購、青安，和換屋族四大族群的房貸為主，房貸餘額為8500億，在銀行法第72條之2的比率，現在約在28%至28.5%，而放款集中度方面，目前合庫在36%多，低於國銀平均值36.9%。

合庫對於海外據點的裁撤及增資則說明，緬甸仰光辦事處的裁撤主要因為內戰等政經問題，人身安全的考量而決定裁徹。而對寮國永珍分行的增資，因為寮國央行修法要求資本金提高，因此依法增加資本金。由於海外利差仍為銀行業重要獲利引擎，會依全球政經環境變動、法遵成本等，來評估海外設點。至於柬埔寨的金邊分行，經過3年的整頓，已有好轉。