合庫金法說會／信託服務獲肯定 發行ESG債券破百億元

合庫金控（5880）8月28日舉行2025年第2季線上法人說明會，由金控總經理蘇佐政主持，近期美國與他國間之關稅協議逐步明朗，主要經濟體實施財政寬鬆政策，依國際貨幣基金組織(IMF)7月發布最新世界經濟展望報告，預測今(2025)年全球經濟成長率上調至3.0%，明年經濟成長率則上調至3.1%，全球經濟於不確定性下，仍持續展現韌性。

合庫金控公布2025年上半年營運績效，合併稅後淨利100.14億元，較2024年同期減少3.63%，總資產為5兆2,730億元，較2024年同期成長7.32%。每股盈餘0.65元，稅後年化淨值報酬率及資產報酬率分別為7.73%及0.38%。

集團獲利貢獻方面，獲利主體仍來自於核心子公司合庫銀行，稅後淨利較2024年同期成長4.53%，全行總放款餘額及總存款餘額分別較2024年同期成長4.54%及4.35%，動能穩健成長；因持續優化資產品質，與2024年同期相比，逾放金額及逾放比率分別下降4.40%及0.01個百分點，備抵呆帳覆蓋率提升96.53個百分點，而資本適足率及第一類資本比率均符合金管會訂定D-SIBs 2025年底內部管理標準要求。

在業務拓展部分，子公司合庫銀行積極配合政府政策推展「六大核心戰略產業」政策貸款，並推出多項符合「能源轉型」、「產業轉型」政策之專案貸款，除獲金管會評選為2024年度績效優良之銀行，更榮獲「辦理六大核心戰略產業放款優等銀行」、「國防及戰略產業特別獎」、「綠電及再生能源產業特別獎」及「民生及戰備產業特別獎」四大獎項。此外，合庫銀行積極布局全球，首家在日本設立的分行-東京分行已於7月31日獲日本核准設立，預計於2025年第4季正式營運，為在地客戶提供專業且穩健的金融服務。

信託業務方面，子公司合庫銀行持續響應金管會「信託業務發展策略藍圖」，透過培育信託專業人才及舉辦宣導講座，提供客戶優質信託規劃及財富傳承服務，並榮獲信託公會「顧問師團體獎-續航高峰獎」、「信託宣導貢獻獎-全心投入獎」及「信託資訊交換平台榮耀獎」三大獎項肯定。

合庫金控於拓展業務同時亦關注永續發展議題，並遵循各項國際倡議及落實減碳活動，除入選美國TIME雜誌「2025年全球最永續企業」前500大企業外，氣候相關財務揭露(TCFD)已連續三年榮獲第三方查證單位英國標準協會(BSI)「Level-5+：Excellence」最高等級認證，及獲天下雜誌-「企業減碳溫度計」平台減碳企圖心最高之「成效卓越」榮譽；另子公司合庫銀行獲頒TAISE第三屆「台灣生物多樣性獎」-「營利事業組銅獎」殊榮，子公司合庫人壽則獲「2025TWSIA台灣永續投資獎」個案影響力類別-「永續主題投資銅級獎」肯定。

此外，子公司合庫銀行自2019年起接續發行綠色、可持續發展及社會責任等ESG債券，截至2025年6月底累計發債總額為首家突破百億元的公股銀行；並積極鼓勵員工自主減碳，致力打造金融業最大綠色辦公網絡，達成全員淨零綠生活行動，充分顯現推動永續金融之決心。

展望2025下半年，合庫金控在金融環境快速變動下，將秉持穩健經營之宗旨，強化核心業務動能，靈活調整財務操作策略，並持續落實永續策略藍圖，發揮金融業核心價值，與利害關係人共同追求經濟、環境及社會共融。