壽險公會改選 陳慧遊續任理事長

壽險公會今天舉行第10屆第1次會員代表大會，進行理監事改選，理事長同額競選，原壽險公會理事長陳慧遊續任理事長一職。陳慧遊表示，保險就是人的行業、信賴的行業，保險業如果要永續，就要均衡顧及員工、股東與保戶，以因應未來不可預測的世界。

中華民國人壽保險商業同業公會今天上午舉行第10屆第1次會員代表大會，進行理監事改選，由理事長陳慧遊主持，金管會副主委陳彥良、保險局副局長蔡火炎蒞臨觀禮，大會除了理、監事會工作報告外，並選舉第10屆理事、監事、常務理事、常務監事及理事長。

陳慧遊致詞表示，過去一年全球政經環境變化莫測、金融市場挑戰多，台灣壽險業仍展現穩健的經營韌性，2024年總保費收入為新台幣2兆4402億元，新契約保費收入為8418億元；投保率則持續穩定成長達262.68%，2024年底壽險業資產總額為36兆9004億元，年增5.7%，皆為業界共同努力成果。

陳慧遊表示，過去3年任期完成9項任務，第1，配合政府推動台灣成為亞洲資產管理中心，提出相關建言，並鼓勵保險業資金投入國內公共建設；第2，協助台灣明年接軌IFRS 17及新一代清償能力制度，擬具相關建議與實務判斷釋例，以利壽險業順利適用2制度。

第3，致力推動普惠金融，積極推動數位服務，訂定「人身保險數位理賠服務自律規範」；第4，協助主管機關制訂保單強制執行參考原則及保險契約險種歸類參考表，做為各地方法院受理強制執行案件作業參考。

第5，協助訂定保險業核心系統備援演練指引；第6，建置壽險公會保險科技運用共享平台異地備援中心，確保關鍵系統持續運作；第7，為有效降低壽險業避險成本，爭取修正「人身保險業外匯價格變動準備金應注意事項」；第8，考量保險業從事不動產投資是以獲取長期穩定收益為目的，因此爭取主管機關修正「保險業辦理不動產投資管理辦法」。

第9，配合金管會同意保發中心建議壽險業在今年底前，把帳列責任準備金高於調整後責任準備金的差額在40%範圍內釋出，可在該釋出金額在負債項下提存外匯價格變動準備金。

陳彥良致詞表示，對壽險公會帶領業者協助國家推動亞洲資產管理中心及壽險業資金投入公共建設，表達感謝。

壽險公會改選結果出爐，陳慧遊續任理事長，並提名富邦人壽總經理陳世岳、台灣人壽總經理莊中慶與國泰人壽執行副總經理林昭廷3人擔任副理事長。

陳慧遊會後受訪時表示，昨天舉行第11屆台灣保險卓越獎，南山人壽前董事長郭文德獲頒「終身成就獎」殊榮，提到「誠信第一、服務至上」，他一直把此放在心上，保險就是人的行業、信賴的行業，以誠信爭取外界信任，保險業如果要永續，就要顧及員工、股東、保戶都要均衡照顧，10幾年來發的保單一定會發生一些需要調整的地方，希望可以往更好的方向調整。