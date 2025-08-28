勤業眾信「亞資創新服務中心」高雄揭牌 助南台灣企業國際化

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
左起依序為勤業眾信總裁柯志賢、高雄市政府經濟發展局副局長陳怡良、勤業眾信亞資創新服務中心南區主持會計師郭麗園。圖／業者提供
左起依序為勤業眾信總裁柯志賢、高雄市政府經濟發展局副局長陳怡良、勤業眾信亞資創新服務中心南區主持會計師郭麗園。圖／業者提供

勤業眾信聯合會計師事務所28日在高雄舉行揭牌典禮，正式成立「勤業眾信亞資創新服務中心」。這是勤業眾信響應金管會政策、並支持高雄市政府推動亞洲資產管理中心的重要一步，未來將串聯政策、資金與專業服務，協助企業以高雄為基地，布局國際市場。

揭牌典禮上，包括元大銀行、玉山銀行、永豐銀行、兆豐銀行、國泰人壽、南山人壽、高雄銀行、富蘭克林投顧等共19家金融業者代表出席，高雄市經濟發展局副局長陳怡良亦到場，與產官學界共同見證這一關鍵時刻。

勤業眾信指出，亞資創新服務中心將發展成南台灣「跨境營運、科技轉型與人才培育」的核心據點，提供合規與風險管理、金融創新與數位監理、稅務法律與財富傳承等一站式解決方案。透過這個平台，南部企業將能獲得完整的生態鏈支援，進一步提升競爭力與市場韌性。

高雄市經濟發展局局長廖泰翔表示，高雄正積極推動金融專區，7月22日聯合揭牌時，已有近50家金融機構董總齊聚，展現聚落效應。除了銀行、保險與投信投顧外，律師及專業顧問服務也同步加入，讓專區服務鏈更加完整。未來將聚焦高資產業務、國際金融與家族辦公室，加上專業人才培育，逐步壯大資產治理能量，推動高雄成為鏈結全球資本的重要基地。

勤業眾信總裁柯志賢表示，在再全球化浪潮下，企業同時面臨供應鏈重組、數位轉型與淨零挑戰，更需要結合政策與專業的支援平台。亞資創新服務中心的成立，不僅是勤業眾信深耕南台灣五十年的延伸，更標誌著制度化、規模化與接軌國際的專業服務體系正式成形，將高雄定位為企業進軍國際市場的首選據點。

勤業眾信南區主持會計師郭麗園則補充，這不只是高雄區域金融發展的新篇章，也為南台灣企業跨境營運與創新提供實質支撐。未來中心將整合政策、金融與專業顧問資源，吸引亞太區企業進駐，逐步形成新的產業聚落，助力南台灣邁向國際舞台。

勤業眾信28日舉行「勤業眾信亞資創新服務中心」揭牌典禮，邀請高雄市政府經濟發展局副局長陳怡良蒞臨擔任嘉賓，以及19家金融業者共襄盛舉。圖／業者提供
勤業眾信28日舉行「勤業眾信亞資創新服務中心」揭牌典禮，邀請高雄市政府經濟發展局副局長陳怡良蒞臨擔任嘉賓，以及19家金融業者共襄盛舉。圖／業者提供

