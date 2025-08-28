合庫金法說會／日本首家分行東京分行已獲日核准設立 預計第4季營運

合庫金控（5880）28日舉行第2季線上法人說明會，由金控總經理蘇佐政主持，他指出，近期美國與他國間之關稅協議逐步明朗，主要經濟體實施財政寬鬆政策，依國際貨幣基金組織（IMF）於7月發布最新世界經濟展望報告，預測今年全球經濟成長率上調至3.0%，明年經濟成長率則上調至3.1%，全球經濟於不確定性下，仍持續展現韌性。

合庫金控公布今年上半年營運績效，合併稅後淨利為100.14億元，較去年同期減少3.63%，總資產為5兆2,730億元，較2024年同期成長7.32%。每股盈餘0.65元，稅後年化淨值報酬率及資產報酬率分別為7.73%及0.38%。

集團獲利貢獻方面，蘇佐政表示，獲利主體仍來自於核心子公司合庫銀行，稅後淨利較去年同期成長4.53%，全行總放款餘額及總存款餘額分別較去年同期成長4.54%及4.35%，動能穩健成長；因持續優化資產品質，與去年同期相比，逾放金額及逾放比率分別下降4.40%及0.01個百分點，備抵呆帳覆蓋率提升96.53個百分點，而資本適足率及第一類資本比率均符合金管會訂定D-SIBs 2025年底內部管理標準要求。

在業務拓展部分，子公司合庫銀行積極配合政府政策推展「六大核心戰略產業」政策貸款，並推出多項符合「能源轉型」、「產業轉型」政策之專案貸款，除獲金管會評選為2024年度績效優良之銀行，更榮獲「辦理六大核心戰略產業放款優等銀行」、「國防及戰略產業特別獎」、「綠電及再生能源產業特別獎」及「民生及戰備產業特別獎」四大獎項。此外，合庫銀行積極布局全球，首家在日本設立的分行-東京分行已於7月31日獲日本核准設立，預計於今年第4季正式營運，為在地客戶提供專業且穩健的金融服務。

此外，子公司合庫銀行自2019年起接續發行綠色、可持續發展及社會責任等ESG債券，截至今年6月底累計發債總額為首家突破百億元之公股銀行；並積極鼓勵員工自主減碳，致力打造金融業最大綠色辦公網絡，達成全員淨零綠生活行動。蘇佐政強調，展望下半年，合庫金控在金融環境快速變動下，將秉持穩健經營之宗旨，強化核心業務動能，靈活調整財務操作策略，並持續落實永續策略藍圖，發揮金融業核心價值，與利害關係人共同追求經濟、環境及社會共融。